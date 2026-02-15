Brignone e la risposta secca su un possibile invito a Sanremo: "Lo lascio ai cantanti..."

CORTINA - Federica Brignone non riesce ancora a credere a quello che ha fatto. In sala stampa si prende l'applauso di tutti i giornalisti, anche quelli stranieri: "L’altro giorno non me lo aspettavo, non avevo aspettative. Dopo l’oro dell’altro giorno però qualche domanda te la fai, un po’ di stress in più c’è. Questa è la disciplina dove c’è più pressione, inutile nasconderlo: ci sono due manche, quindi non fai solo la prima, ma la devi rifare; in più scendi con il buio, con il numero 30, con tutti che ti aspettano. Non è sicuramente la cosa più facile. Quando tagli il traguardo e senti il boato… io ho sentito un boato incredibile. Mi sono girata e ho detto: “Dai, ti prego, ti prego…”. È stato incredibile.

Federica Brignone: "Sanremo, lo lascio ai cantanti"

Federica adesso ha tutti i riflettori addosso, ma il suo palco è il podio. "Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango sciatrice. Lascio fare ai cantanti il loro lavoro e va benissimo così". Dopo il primo oro aveva detto che sembrava un gran bel film: "Sì, è stato come un film finito fin troppo bene. Talmente bello che esci dal cinema e dici: 'Non può essere così, è davvero possibile?'. Però sì, è successo. Mi hanno detto che sembravo di una serenità e di una leggerezza disarmanti. In pista lo ero davvero. Per me è stata talmente una sorpresa, ed è talmente bello anche solo essere all’Olimpiade, che ho cercato solo di essere tranquilla, di godermi ogni momento. Non ho mai sentito la pressione. Penso che se fossi arrivata come l’anno scorso, con l’idea di dover per forza performare, avrei fatto molta più fatica. Questa è stata un po’ la chiave, il segreto di tutto. Sono sorpresa anch’io di come sono riuscita a gestire tutto mentalmente, perché non è per niente banale. Dal punto di vista tecnico? L’altro giorno sì, le emozioni erano fortissime. Anche dopo oggi credo che avrò una settimana di cortocircuito".