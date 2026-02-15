Tomba chiama Brignone durante le interviste e lei lo avvisa: "Guarda che ti sentono tutti..."
CORTINA - Federica Brignone sta ancora parlando con i giornalisti quando il sole è tramontato da un pezzo. È l'ultimo step prima di andare a riposarsi un paio d'ore e mangiare qualcosa. Stasera alle 20 è attesa a Casa Italia per la festa con l'altro oro nel biathlon Lisa Vittozzi. A un certo punto il colpo di scena. Squilla il telefono, è Alberto Tomba. Fede lo mette in vivavoce e lo avverte, "Albi, guarda che ti sentono tutti...".
La telefonata tra Tomba e Brignone
Tomba parte a razzo con i complimenti per la Tigre: "Complimenti, menomale che qualcuno mi avvisa perché non si sa mai, ciao a tutti. Senti, fa pure lo slalom per il terzo oro?". Brignone sorride: "Si, sicuramente questa sera a casa Austria lo faccio". "Dai, grande Fede, complimenti, come ti senti?", le chiede Alberto: "È un po' frastornata devo dire, un po' incredula". Tomba chiude la telefonata: "Va bene, ci aggiorniamo, un abbraccio forte, saluta la mami". Due leggende dello sci italiano al telefono, non capita spesso di ascoltarle dal vivo. Fanno notare a Federica che lei come Tomba ha vinto due medaglie nella stessa edizione delle Olimpiadi invernali, e lei risponde candidamente: "Non lo sapevo".