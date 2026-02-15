Tomba chiama Brignone durante le interviste e lei lo avvisa: "Guarda che ti sentono tutti..."

CORTINA - Federica Brignone sta ancora parlando con i giornalisti quando il sole è tramontato da un pezzo. È l'ultimo step prima di andare a riposarsi un paio d'ore e mangiare qualcosa. Stasera alle 20 è attesa a Casa Italia per la festa con l'altro oro nel biathlon Lisa Vittozzi. A un certo punto il colpo di scena. Squilla il telefono, è Alberto Tomba. Fede lo mette in vivavoce e lo avverte, "Albi, guarda che ti sentono tutti...".