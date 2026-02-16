Il fratello di Brignone esclusivo: “Cosa farà? Un passaggio dai medici e poi deciderà”

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
«Mamma dice che dobbiamo fermarci qui? Non lo so, deve decidere Federica». I fratelli terribili ne hanno combinata un’altra. No, non hanno rubato la marmellata. Si sono presi un altro tesoro e lì, quando si parla di vittorie, difficile dire quando è troppo.
Davide Brignone, come nasce il trionfo di Federica?
«La sua forza è stata la leggerezza. È arrivata all’Olimpiade felice g
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS