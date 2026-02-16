Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il fratello di Brignone esclusivo: “Cosa farà? Un passaggio dai medici e poi deciderà”

"La sua forza è stata la leggerezza che l’ha fatta sciare con scioltezza, ma ora voglio che pensi a se stessa"
1 min

«Mamma dice che dobbiamo fermarci qui? Non lo so, deve decidere Federica». I fratelli terribili ne hanno combinata un’altra. No, non hanno rubato la marmellata. Si sono presi un altro tesoro e lì, quando si parla di vittorie, difficile dire quando è troppo.

Davide Brignone, come nasce il trionfo di Federica?

«La sua forza è stata la leggerezza. È arrivata all’Olimpiade felice g

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS