Brignone e Vittozzi, il modello Italia

La magia dell'Olimpiade diffusa è nell’Inno di Mameli a Cortina, con Brignone sul podio, e Lisa Vittozzi che contemporaneamente vince l’oro nel biathlon ad Anterselva. E se il destino 10 mesi fa si era accanito con Federica, ieri le ha restituito tutto con gli interessi: la medaglia numero 20 di Milano Cortina, che eguaglia Lillehammer 1994, è proprio la sua, in un’ideale staffetta con Alberto Tomba, l’ultimo a salire