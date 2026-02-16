Federica Brignone e la secca risposta su Bastoni in Inter-Juve: "Da noi competitività sana, certe cose non esistono..."

Le due medaglie d'oro le hanno scatenato una serie di emozioni forti : "Non ho dormito molto, volevo andare a fare baldoria a Casa Austria ma non ce la facevo, l'idea di altre interviste e foto mi avrebbe provocato il vomito. Mi sono ritirata in hotel con gli amici e stamattina mi sono svegliata chiedendomi come cacchio è possibile che sia successo tutto ciò". Con queste parole Federica Brignone racconta i due successi alle Olimpiadi invernali. "Sono stata sempre cosciente, sapevo di essere a un'Olimpiade e non mi capacito di quasi sia successo negli ultimi 5 giorni", ha detto in conferenza stampa. L'atleta azzurra elogia la pista : "Io sono scesa per trentesima e il tracciato ha tenuto benissimo. Il lavoro è stato fantastico". Sulla possibilità di vederla sul grande schermo: "Io l'attrice non la faccio e deve essere chiaro per tutti. Ci sarà qualcosa sulla mia storia di atleta. Racconterò chi sono nella mia vita e nel mondo dello sci. E' un progetto che si sta sviluppando, ma non sarà una fiction, un film. Ci saranno solo immagini vere. C'è una persona che mi ha seguito tutti i giorni, anche durante l'infortunio. E' una persona amica, che mi ha permesso di far vedere tutto quello che stavo provando. Se uscirà sarà più un documentario. E verrà fuori come non ho preparato le Olimpiadi (ride ndr.).

L'infortunio, il recupero e il futuro

Sull'infortunio e il recupero: "Era una sfida talmente difficile che non potevo non accettarla. Se fosse stata facile non l'avrei accettata. Dovevo dimostrare a me stessa di essere capace di riuscire a realizzare tutto questo. Il mio primo pensiero era tornare ad avere una vita normale: ancora oggi, dopo un incidente del genere, non ce l'ho. L'idea di affrontare una sfida impossibile mi ha altamente motivato. Io non volevo chiudere la mia carriera su un incidente". Sul futuro: "Ora tornerò al JMedical per vedere che altri danni ho fatto. In questo momento l'idea di continuare la stagione è il mio paravento per le altre idee che non voglio affrontare. Le gare e l'idea di continuare sono le cose che mi proteggono. Per ora il mio pensiero è di continuare. Magari tra poco la penserò in modo diverso e penserò che certi rischi, dopo gli infortuni, non vorrò più prendermeli. Gli ultimi dieci mesi sono stati molto tosti. Un nuovo intervento? Quello che dovrei fare non posso farlo adesso. La mia tibia non è ancora al cento per cento. Ora devo solo valutare la forza, il dolore, la funzionalità: tutte valutazioni che mi faranno capire se potrò tornare in pista. Un altra sfida sportiva? Qualificarsi per le finali, ma non è la sfida che voi vi aspettate. La mia sfida è continuare ad avere il coraggio di affrontare le gare con i problemi e la condizione che ho...".

L'infortunio della Vonn e le paure

Sull'infortunio della Vonn? "Mi è dispiaciuto, so cosa vuol dire farsi male. Tutto quello che aveva messo in piedi per tornare è stato una grossa avventura, è stata brava e coraggiosa. Ogni tanto mi sono chiesta se le mancasse qualche rotella ma capisco la sua passione, il suo atteggiamento del meglio fallire che non averci provato. In questo sport ci si fa male, ma in carriera ho avuto pochissimi infortuni perchè ho una tecnica, tatticamente sono brava e mentalmente sono presente, ho tutto sotto controllo. Anche per questo ho fatto questi grandi risultati. La più grande sfida è affrontare le paure".