Milano Cortina 2026, Achille Lauro protagonista alla cerimonia di chiusura

Achille Lauro alle Olimpiadi invernali, musica e sport in un unico show

La cerimonia, realizzata in collaborazione con Filmmaster, non sarà solo un momento di celebrazione dei successi sportivi, ma anche un evento pensato per lasciare un’eredità culturale duratura per Verona e per l’Italia. Tra spettacolo, emozione e suggestione, la musica diventa linguaggio universale capace di unire atleti e pubblico, celebrando valori olimpici e diversità.

Achille Lauro, icona pop oltre la musica

Già protagonista come tedoforo durante il Viaggio della Fiamma olimpica, Lauro rafforza il suo legame con Milano Cortina, confermandosi icona pop capace di attraversare musica, moda e performance art. Un artista che trasforma ogni apparizione in un’esperienza simbolica, rendendo la chiusura dei Giochi un evento destinato a restare nella storia.