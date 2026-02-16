Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brignone rivela un dettaglio curioso sul casco con la tigre: "Ecco come è nato, e sono tutti diversi..."

La campionessa olimpica, due ori a Cortina nel SuperG e nel gigante racconta di come è nata l'idea e chi l'ha realizzata. Tutti i dettagli
Dall'inviato Valerio Minutiello
1 min
TagsMilano-Cortina

CORTINA - È l'anno della Tigre. Per noi italiani sicuramente sì. Federica Brignone ha scritto una storia incredibile con i due ori a Cortina nel SuperG e nel gigante. Il suo casco è ormai celebre in tutto il mondo, adesso anche di più. "Così faccio più paura alle mie avversarie", ha raccontato Fede scherzando. Perché la sua è una Tigre buona, non aggressiva, che rispecchia la sua anima. Quando sta al cancelletto di partenza Brignone abbassa la testa e improvvisamente si trasforma.

Brignone racconta come è nato il casco con la Tigre

La campionessa olimpica racconta come è nata questa idea. "Io l'ho ideato e fatto disegnare da André Marty, che è un signore fantastico, che è riuscito a rendere veramente la mia idea. Io volevo una tigre seria, non aggressiva, perché io non sono una persona aggressiva, sono molto focus, cioè molto concentrata, ma non sono aggressiva, e forte però. Volevo una tigre che sembrasse vera, non volevo qualcosa di stilizzato, e poi tutti i miei caschi sono fatti a mano e tutti diversi, non è uno stampo. Sono io, e lui è riuscito a rendere quest'idea. Io non sono una che fa paura, lo vedete anche dal rapporto che ho con le ragazze".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

L'inchino a Brignone è piaciuto ai tifosi di calcioBrignone a Casa Italia Cortina VIDEO

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS