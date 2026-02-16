Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Flora Tabanelli è nella storia: dal crociato rotto al primo bronzo nel freestyle big air!

L'atleta azzurra a Livigno si è piazzata al terzo posto, dietro la canadese Oldham e la cinese Gu. Tutti i dettagli
dall'inviato Valerio Minutiello
1 min

Flora Tabanelli è nella storia: medaglia di bronzo nel big air freestyle big air! L'atleta azzurra ha scritto un'altra pagina memorabile per l'Italia alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Solo pochi mesi fa, il 5 novembre, aveva riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro: 102 giorni dopo ha conquistato il terzo posto. Flora ha scelto di non operarsi e ha effettuato una terapia conservativa, anche lei al J-Medical come Federica Brignone. A queste Olimpiadi partecipa insieme con il fratello Miro. Un vero e proprio miracolo sportivo, compiuto a soli 18 anni con una terza manche stellare.

Italia, medaglie in 10 discipline diverse: gli Usa sono a 11

L'Italia così ha vinto 23 medaglie in 10 discipline diverse, gli Usa detengono il record a quota 11. Al primo posto è arrivata la canadese Oldham con 180,75, argento per Eileen Gu (179 punti), la star da 19 milioni di dollari l'anno. La nostra Flora ha fatto una gara pazzesca, chiusa con 178,25 punti. La gara era stata posticipata per la neve che scendeva copiosa su Livigno. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Tabanelli a Casa Italia Livigno VIDEOBrignone rivela un dettaglio curioso sul casco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS