Flora Tabanelli è nella storia: dal crociato rotto al primo bronzo nel freestyle big air!
Flora Tabanelli è nella storia: medaglia di bronzo nel big air freestyle big air! L'atleta azzurra ha scritto un'altra pagina memorabile per l'Italia alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Solo pochi mesi fa, il 5 novembre, aveva riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro: 102 giorni dopo ha conquistato il terzo posto. Flora ha scelto di non operarsi e ha effettuato una terapia conservativa, anche lei al J-Medical come Federica Brignone. A queste Olimpiadi partecipa insieme con il fratello Miro. Un vero e proprio miracolo sportivo, compiuto a soli 18 anni con una terza manche stellare.
Italia, medaglie in 10 discipline diverse: gli Usa sono a 11
L'Italia così ha vinto 23 medaglie in 10 discipline diverse, gli Usa detengono il record a quota 11. Al primo posto è arrivata la canadese Oldham con 180,75, argento per Eileen Gu (179 punti), la star da 19 milioni di dollari l'anno. La nostra Flora ha fatto una gara pazzesca, chiusa con 178,25 punti. La gara era stata posticipata per la neve che scendeva copiosa su Livigno.