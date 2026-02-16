Flora Tabanelli è nella storia: medaglia di bronzo nel big air freestyle big air! L'atleta azzurra ha scritto un'altra pagina memorabile per l'Italia alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Solo pochi mesi fa, il 5 novembre, aveva riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro: 102 giorni dopo ha conquistato il terzo posto. Flora ha scelto di non operarsi e ha effettuato una terapia conservativa, anche lei al J-Medical come Federica Brignone. A queste Olimpiadi partecipa insieme con il fratello Miro. Un vero e proprio miracolo sportivo, compiuto a soli 18 anni con una terza manche stellare.