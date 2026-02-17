La lacrime, la standing ovation e l'oro da brividi: i pattinatori giapponesi incantano l'Italia sulle note di Bocelli

La colonna sonora de Il Gladiatore, la voce di Bocelli e la danza meravigliosa di Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno consegnato meritatamente l'oro ai due giapponesi, incantevoli sul ghiaccio nel pattinaggio artistico. L'esibizione ha scalzato via la coppia della Georgia, Anastasiia Metelkina/Luka Berulava, e quella tedesca, Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, rispettivamente argento e bronzo. Solo sesta invece la coppia italiana formata da Sara Conti e Niccolò Macii, lontani dal podio a causa di qualche sbavatura di troppo.

La prova da brividi del Giappone

Il duo però che più ha sbalordito il pubblico dei Giochi di Milano Cortina è stato quello giapponese. Lei, Riku Miura, lui Ryuichi Kihara, hanno costruito passo dopo passo, presa dopo presa e salto dopo salto un'esibizione da brividi che ha convinto davvero tutti, giudici e pubblico. L'esito, a quel punto, è stato scontato: oro con 231.24 punti e, soprattutto, un'emozione finale da pelle d'oca. La coreografia si è conclusa con Ryuichi che ha sollevato in una presa spettacolare Riku e che ha sigillato una prova perfetta, tanto da far sciogliere i due giapponesi in un pianto di coppia davvero emozionante di fronte alla standing ovation di tutto il pubblico. E sulle note de Il Gladitatore e di Bocelli il tutto è diventato ancora più magico.