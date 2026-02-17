Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La lacrime, la standing ovation e l'oro da brividi: i pattinatori giapponesi incantano l'Italia sulle note di Bocelli

L'esibizione spettacolare di Riku Miura e Ryuichi Kihara nel pattinaggio artistico ha emozionato tutti
2 min
TagsOlimpiadi Milano Cortina

La colonna sonora de Il Gladiatore, la voce di Bocelli e la danza meravigliosa di Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno consegnato meritatamente l'oro ai due giapponesi, incantevoli sul ghiaccio nel pattinaggio artistico. L'esibizione ha scalzato via la coppia della Georgia, Anastasiia Metelkina/Luka Berulava, e quella tedesca, Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, rispettivamente argento e bronzo. Solo sesta invece la coppia italiana formata da Sara Conti e Niccolò Macii, lontani dal podio a causa di qualche sbavatura di troppo.

La prova da brividi del Giappone

Il duo però che più ha sbalordito il pubblico dei Giochi di Milano Cortina è stato quello giapponese. Lei, Riku Miura, lui Ryuichi Kihara, hanno costruito passo dopo passo, presa dopo presa e salto dopo salto un'esibizione da brividi che ha convinto davvero tutti, giudici e pubblico. L'esito, a quel punto, è stato scontato: oro con 231.24 punti e, soprattutto, un'emozione finale da pelle d'oca. La coreografia si è conclusa con Ryuichi che ha sollevato in una presa spettacolare Riku e che ha sigillato una prova perfetta, tanto da far sciogliere i due giapponesi in un pianto di coppia davvero emozionante di fronte alla standing ovation di tutto il pubblico. E sulle note de Il Gladitatore e di Bocelli il tutto è diventato ancora più magico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Flora Tabanelli è nella storiaBrignone rivela un dettaglio curioso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS