Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Carlo Mornati, l'intervista: "Fame di altre medaglie"

Carlo Mornati, l'intervista: "Fame di altre medaglie"

Quattro Olimpiadi da atleta, argento a Sydney 2000 nel 4 senza di canottaggio. Oggi assiste gli atleti e li supporta
Paolo De Laurentiis
1 min

Quattro Olimpiadi da atleta, argento nel 2000 a Sydney nel quattro senza (parliamo di canottaggio), segretario generale del Coni, capo missione a Milano Cortina, capo della preparazione olimpica. Se c’è un uomo a cinque cerchi nel mondo dello sport italiano, è Carlo Mornati. Entrato nella preparazione olimpica con Petrucci presidente («Lo ringrazierò tutta la vita»), ha attraversato la gestione Malagò («Gli sono ric

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS