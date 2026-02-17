Carlo Mornati, l'intervista: "Fame di altre medaglie"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Quattro Olimpiadi da atleta, argento nel 2000 a Sydney nel quattro senza (parliamo di canottaggio), segretario generale del Coni, capo missione a Milano Cortina, capo della preparazione olimpica. Se c’è un uomo a cinque cerchi nel mondo dello sport italiano, è Carlo Mornati. Entrato nella preparazione olimpica con Petrucci presidente («Lo ringrazierò tutta la vita»), ha attraversato la gestione Malagò («Gli sono ric
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS