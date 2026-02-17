Lollobrigida, le emozionanti parole sul figlio Tommaso alla Cnn: "Ho pianto e volevo mollare..."

MILANO - La storia di Francesca Lollobrigida ha fatto il giro del mondo. La sua corsa nel tunnel per prendere in braccio il figlio Tommaso dopo aver vinto il primo oro nei 3000 m hanno avuto molto risalto anche negli Usa. Le sue Olimpiadi non sono finite, ci sono un paio di gare in cui la nostra Lollo nazionale può regalarci qualcosa. Intanto è diventata famosa anche all'estero. La Cnn l'ha intervistata e le ha chiesto come fa a conciliare il ruolo di mamma e quello di atleta olimpica: "Dopo le Olimpiadi di Pechino - dice Francesca - non volevo scegliere tra la mia famiglia e la mia carriera. Volevo provare a fare entrambe le cose. Non è stato facile, ovviamente, ma con il supporto della mia famiglia, della federazione e della mia squadra ho trovato la forza per andare avanti. Non mi aspettavo che la mia storia avesse un'impatto così grande. Mi piace molto che gli italiani, ma anche persone da tutto il mondo, capiscano che non è facile, ma non è impossibile. Amo allenarmi duramente. Amo essere mamma: quando sono con mio figlio sono al 100% presente. Quando lavoro, mi concentro al 100%. Ho avuto momenti in cui ho pianto e volevo mollare, ma quello che amo è gareggiare, stare con la gente e sentire il loro supporto. So che tante atlete sono tornate alle gare dopo essere diventate mamme, e sono ancora più forti di prima. Molte dicono che è come avere un superpotere. Penso davvero sia così, perché impari che non vivi solo per te stessa, vivi per quel piccolo essere".