MILANO - L'Italia è d'oro nello speed skating, team pursuit. Il terzetto formato da Davide Ghiotto , Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha sconfitto gli Usa in finale con una gara pazzesca. Il team Usa composto da Cepuran, Dawson e Lehman aveva preso un bel distacco al comando, ma a quattro giri dalla fine è iniziata la rimonta azzurra e a due giri dal traguardo è arrivato il sorpasso. Poi Ghiotto e compagni hanno allungato e non c'è più stata partita. Arriva la 24esima medaglia per gli azzurri alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e sono 9 le medaglie d'oro! In semifinale il team azzurro aveva eliminato i Paesi Bassi . A seguire la gara in tribuna, anche un'emozionatissima Francesca Lollobrigida.

La medaglia mancava da 20 anni all'Italia nell'inseguimento maschile

Gli Usa detenevano il record del mondo, ma gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 3'39"20, 4.51 secondi in meno degli americani. La medaglia nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità mancava ai Giochi Olimpici Invernali da vent'anni all'Italia, dall'oro vinto a Torino nel 2006 dal quartetto composto da Fabris, Anesi, Sanfratello e Donagrandi.

16:34

Oro Italia, battuti gli Usa

L'Italia è d'oro, battuto il terzetto statunitense Cepuran, Dawson, Lehman: una gara devastante, con un distacco di 4"51

16:27

Bronzo per la Cina, ora l'Italia

La Cina ha vinto la finale per il bronzo, guidando per tutta la gara con un ampio distacco, ma rischiando la beffa nel finale.

16:24

Finale per il bronzo in corso

È in corso la finale per il bronzo tra Paesi Bassi e Cina.

16:21

Francia oro nella staffetta maschile di Biathlon, Italia lontanissima

La Francia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina. Argento alla Norvegia, a 9"8, bronzo alla Svezia a 57"5. Gara complessa per l'Italia: il quartetto azzurro composto da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel, fuori dalla lotta per le medaglie già dalla prima frazione, ha chiuso al 14° posto a 4'28"5 dai transalpini.

16:11

Manca davvero poco alla finale per l'oro

Mancano ormai meno di 20 minuti alla finale per l'oro con gli Usa, prima ci sarà quella per il terzo e quarto posto.

15:48

Flora Tabanelli: "Un bronzo che per me vale oro"

Nel frattempo a Casa Italia Livigno ha parlato Flora Tabanelli, l'ultima medaglia per l'Italia in ordine di tempo con il bronzo nel free style Big Air. "È una medaglia di bronzo ma che per me vale oro - ha detto -. Sicuramente questi ultimi mesi che ho passato sono stati complicati. Anche è stata una bella avventura perché so che mi piacciono le sfide ma questa è stata una delle più difficili. E nonostante questo arrivare qua e poter dimostrare quello che sono e quello che so fare nonostante l'infortunio è stato qualcosa di unico e speciale. A ripensarci è stato assurdo, è andato tutto come doveva tra virgolette. Nel senso c'è stata una bufera e lì per lì ho detto 'boh magari non facciamo più la gara e annullano le finali'. È lì che bisogna stare sul pezzo mentalmente e crederci sempre. Mi sono concentrata al massimo. Ho pensato a divertirmi perché già essere era una vittoria".

15:37

Alle 16.22 la finale per il bronzo, poi tocca all'Italia

Alle 16.22 andrà in scena la semifinale per il terzo posto, e quindi il bronzo, tra Paesi Bassi e Cina. A seguire, intorno alle 16.28, la finale per l'oro tra Italia e Usa. C'è grande attesa al palazzetto.

15:30

Italia a caccia di un altro record: le medaglie sono già 24

Con questa medaglia sicura l'Italia arriva a quota 24, già ampiamente superato il record di 20 che resisteva dalle Olimpiadi di Lillehammer '94. Inoltre, le medaglie sono arrivate in 10 discipline diverse. Il record al momento appartiene agli Usa, a quota 11.

15:21

L'Italia ha già battuto gli Stati Uniti

L'Italia ha già battuto gli Stati Uniti, facendo registrare il miglior tempo nelle fasi di qualificazione.

Milano - Speed Skating Arena, Rho