martedì 17 febbraio 2026
Alle Olimpiadi scatta la mania delle spille: dove e quando prenderle gratis

Il fenomeno, in pieno fermento, ha trasformato i Giochi in una caccia collettiva al tesoro: i dettagli
2 min
Tags: spille, Olimpiadi

Alle Olimpiadi si vive la pin mania, un fenomeno in pieno fermento, che ha trasformato i Giochi in una divertente caccia al tesoro, tra atleti, staff, volontari, turisti e milanesi curiosi. Le spille sono dei gadget simpatici che stanno andando a ruba. Si va dal panda cinese, dall’alce canadese, fino al Duomo di Milano. 

Le spille delle Olimpiadi a Milano 

Le spille più ambite del momento sono quelle della collezione “Official City Pins”, create dal Comune di Milano in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026: una serie limitata dedicata ai quartieri e ai simboli iconici della città. Si ritirano gratuitamente  nei luoghi annunciati ogni giorno sul profilo Instagram di Visit Milano. L’iniziativa dura fino a domani, cioè fino al 18 febbraio. Oggi (17 febbraio) lo stand per ritirare gratuitamente le spille olimpiche di Milano Cortina è situato proprio in piazza Duomo: i punti di distribuzione sono il Duomo Museum Shop e l'Edicola di Via Orefici. Inoltre, al di fuori delle sedi di gara, è attivo il classico “pin trading”, uno spazio informale e vivace dedicato allo scambio di spille. Infine, in via Carlo De Cristoforis 1 (zona Garibaldi/Gae Aulenti) c'è l’Official Olympic Pin Trading Center, sponsorizzato da Warner Bros: lo shop ufficiale dove acquistare le pins in edizione limitata di Milano Cortina 2026. 

 

 

 

