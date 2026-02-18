Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Il cane lupo prende la scena alla gara di sci di fondo delle Olimpiadi: entra in pista, taglia il traguardo e poi...

L'animale appare all'improvviso sul tracciato mentre passano gli sciatori e li insegue
2 min
Un inaspettato ospite ha reso davvero unico l'arrivo sul traguardo degli atleti di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del Team sprint maschile e femminile a tecnica libera, dopo più di tre ore di prova e a pochi metri dal traguardo, un cane lupo entra in pista e corre dietro agli atleti, che se ne accorgono solo dopo aver concluso la gara. 

Un cane lupo in pista alle Olimpiadi

Il video è già virale sul web: l'animale, che per gli amanti dei cartoni animati ricorda molto Balto, prima arriva a ridosso delle telecamere che si trovano a bordo della pista, poi vede arrivare gli sciatori e si accoda a loro, tagliando anche lui il traguardo. Dopo qualche annusata qua e là, viene preso dagli addetti ai lavori, accarezzato, tranquillizzato e portato via dalla pista, chiudendo un siparietto davvero simpatico.

