Il cane lupo prende la scena alla gara di sci di fondo delle Olimpiadi: entra in pista, taglia il traguardo e poi...
Un inaspettato ospite ha reso davvero unico l'arrivo sul traguardo degli atleti di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del Team sprint maschile e femminile a tecnica libera, dopo più di tre ore di prova e a pochi metri dal traguardo, un cane lupo entra in pista e corre dietro agli atleti, che se ne accorgono solo dopo aver concluso la gara.
Un cane lupo in pista alle Olimpiadi
Il video è già virale sul web: l'animale, che per gli amanti dei cartoni animati ricorda molto Balto, prima arriva a ridosso delle telecamere che si trovano a bordo della pista, poi vede arrivare gli sciatori e si accoda a loro, tagliando anche lui il traguardo. Dopo qualche annusata qua e là, viene preso dagli addetti ai lavori, accarezzato, tranquillizzato e portato via dalla pista, chiudendo un siparietto davvero simpatico.