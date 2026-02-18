Il cane lupo prende la scena alla gara di sci di fondo delle Olimpiadi: entra in pista, taglia il traguardo e poi...

Un inaspettato ospite ha reso davvero unico l'arrivo sul traguardo degli atleti di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del Team sprint maschile e femminile a tecnica libera, dopo più di tre ore di prova e a pochi metri dal traguardo, un cane lupo entra in pista e corre dietro agli atleti, che se ne accorgono solo dopo aver concluso la gara.