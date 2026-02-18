Inviato a Milano - Un inaspettato ospite ha reso davvero unico l'arrivo sul traguardo degli atleti di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina . Durante le qualificazioni del Team sprint maschile e femminile a tecnica libera, dopo più di tre ore di prova e a pochi metri dal traguardo, un cane lupo entra in pista e corre dietro agli atleti , che se ne accorgono solo dopo aver concluso la gara.

Un cane lupo in pista alle Olimpiadi

Il video è diventato subito virale sul web: il cane prima arriva a ridosso delle telecamere che si trovano a bordo della pista, poi vede arrivare gli sciatori e si accoda a loro, tagliando anche lui il traguardo. Dopo qualche annusata qua e là, viene preso dagli addetti ai lavori, accarezzato, tranquillizzato e portato via dalla pista, chiudendo un siparietto davvero simpatico. Tutti a chiedersi da dove arrivi e chi sia il padrone: il mistero dura poco.

Nazgul, chi è il cane lupo diventato famoso

Si chiama Nazgul e la cosa clamorosa è che la padrona l'ha riconosciuto vedendolo in tv. È un lupo cecoslovacco che appartiene a un'ex fondista di nome Alice Varesco che abita a circa 500 metri dalla pista, sul lago di Tesero. In quel momento Alice si trovava ad Anterselva per vedere il biathlon e mentre nell'attesa guardava lo sci di fondo in tv, ha riconosciuto il suo cane. È stata proprio Alice a svelare il mistero, è rimasta sbalordita quando ha visto la scena e ha scritto un messaggio su Whatsapp al commentatore di Eurosport Silvano Gadin.