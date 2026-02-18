Olimpiadi Milano-Cortina da record: il dato sugli italiani che impressiona

L'amministratore delegato di Cio TMS (Television and Marketing Services), Anne-Sophie Voumard, ha reso noti i dati relativi alle Olimpiadi di Milano-Cortina: due italiani su tre hanno guardato o stanno guardando i Giochi Invernali di Milano-Cortina e questa percentuale, superiore a quella registrata per Parigi 2024, è destinata ad aumentare.

Ecco le parole sui sorprendenti dati delle Olimpiadi Invernali

Anne-Sophie Voumard ammette, durante una conferenza stampa al Main Media Centre di Milano, che: "I Giochi sono più popolari che mai, l'audience è notevole e ogni giorno mi sorprendo davanti ai numeri. Abbiamo un notevole successo di pubblico e trasmissioni tv, le aspettative sono state ben superate, indipendentemente dal fuso orario: assistiamo a un successo di audience in tutto il mondo. Il pubblico italiano, sta guardando i Giochi Invernali di Milano-Cortina molto più rispetto alle tre edizioni precedenti messe insieme". Ottimo riscontro anche in Francia, sede della prossima edizione nel 2030: "Sono stati superati i 50 milioni di telespettatori". Su Olympics.com, invece, "Sono stati superati i 100 milioni di utenti. A Pechino erano 68 milioni, per cui batteremo ogni record", ha invece affermato Yannis Exarchos, Ceo di OBS, il broadcaster ufficiale dei Giochi. "Inoltre ci sono stati più di 12 milioni di post nei social in tutti il mondo, che rappresenta un record per le Olimpiadi invernali".