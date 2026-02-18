Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olimpiadi Milano-Cortina da record: il dato sugli italiani che impressiona

Percentuale superiore a quella di Parigi 2024: l'audience di questi Giochi olimpici è più alta che mai
2 min
Tagsolimpiadi invernaliMilano-Cortina

L'amministratore delegato di Cio TMS (Television and Marketing Services), Anne-Sophie Voumard, ha reso noti i dati relativi alle Olimpiadi di Milano-Cortina: due italiani su tre hanno guardato o stanno guardando i Giochi Invernali di Milano-Cortina e questa percentuale, superiore a quella registrata per Parigi 2024, è destinata ad aumentare.

Ecco le parole sui sorprendenti dati delle Olimpiadi Invernali

Anne-Sophie Voumard ammette, durante una conferenza stampa al Main Media Centre di Milano, che: "I Giochi sono più popolari che mai, l'audience è notevole e ogni giorno mi sorprendo davanti ai numeri. Abbiamo un notevole successo di pubblico e trasmissioni tv, le aspettative sono state ben superate, indipendentemente dal fuso orario: assistiamo a un successo di audience in tutto il mondo. Il pubblico italiano, sta guardando i Giochi Invernali di Milano-Cortina molto più rispetto alle tre edizioni precedenti messe insieme". Ottimo riscontro anche in Francia, sede della prossima edizione nel 2030: "Sono stati superati i 50 milioni di telespettatori". Su Olympics.com, invece, "Sono stati superati i 100 milioni di utenti. A Pechino erano 68 milioni, per cui batteremo ogni record", ha invece affermato Yannis Exarchos, Ceo di OBS, il broadcaster ufficiale dei Giochi. "Inoltre ci sono stati più di 12 milioni di post nei social in tutti il mondo, che rappresenta un record per le Olimpiadi invernali".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Il cane lupo prende la scena alla gara di sciAlle Olimpiadi scatta la mania delle spille: dove e quando prenderle gratis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS