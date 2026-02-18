Sci di fondo, bronzo per l'Italia: Barp e Pellegrino centrano il podio 

Nel Team Sprint maschile Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo, alle spalle di Norvegia e Stati Uniti. L'Italia del fondo, dunque, si conferma tra le migliori del circuito ai Giochi di Milano Cortina. I due azzurri, dopo una buona partenza, sono rimasti nel gruppo, poi hanno perso leggermente terreno ma hanno chiuso una gara di altissimo spessore conquistando la 25esima medaglia di questa edizione delle Olimpiadi. Traduzione: è stata consolidata la seconda posizione assoluta nel medagliere. Oggi è andato tutto come doveva andare perché Pellegrino e Barp avevano fatto segnare il terzo miglior tempo assoluto nelle qualficazioni.