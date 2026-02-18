Il dramma di Lindsey Vonn: muore il suo cane mentre lei è sotto i ferri. Il messaggio straziante

"Leo si è spento e si è unito a Lucy e Bear lassù in paradiso - ha scritto sui social Lindsey Vonn - Questi sono stati giorni incredibilmente duri. Probabilmente i più difficili della mia vita. Non ho ancora accettato che se ne sia andato... Il giorno in cui mi sono schiantata, anche Leo. Gli era stato diagnosticato di recente un cancro ai polmoni (è sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo) ma ora il suo cuore stava soffrendo.

Stava soffrendo e il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte. Mentre ero sdraiata nel mio letto d'ospedale il giorno dopo l'incidente, abbiamo detto addio al mio ragazzone. Non ci posso credere. Il mio ragazzone è stato con me dal mio secondo infortunio al crociato anteriore, quando ne avevo più bisogno. Mi ha consolato sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevato quando ero giù. Si è sdraiato vicino a me, e mi ha coccolato, facendomi sentire sempre al sicuro e amato. Ne abbiamo passate tante insieme in 13 anni. Ci vorrà un po' di tempo prima di elaborare emotivamente le cose, ma so che lui sarà sempre con me. So che sarà lassù con Lucy e Orso e mia mamma e i nonni e tante persone che ho perso negli ultimi anni. Non ci sarà mai un altro Leo. Sarà sempre il mio primo amore. Sto andando a fare un altro intervento oggi. Penserò a lui quando chiuderò gli occhi".