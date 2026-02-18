Federica Brignone al J-Medical: le sue condizioni dopo i due ori alle Olimpiadi invernali

Inviato a Milano - Federica Brignone si è presentata al J-Medical tre giorni dopo aver vinto il suo secondo oro nello slalom gigante a Cortina. La campionessa azzurra aveva in programma delle visite di controllo dopo le Olimpiadi invernali. Nel primo pomeriggio è arrivata, vestita di nero, e ha risposto con un grande sorriso ai tanti fan che la aspettavano.

Come sta Federica Brignone

Federica Brignone convive con il dolore e ha sofferto tanto per partecipare alle Olimpiadi invernali, in cui ha compiuto un'impresa strepitosa vincendo due ori nel SuperG e nel gigante. Il suo percorso di recupero però non è finito. A Cortina aveva detto di vivere solo nel presente, perché a volte non riusciva nemmeno a sciare per il dolore, altri giorni invece andava molto meglio. "Sono stanca di prendere medicine, ora ho bisogno di un periodo di riposo", ha detto nella conferenza stampa di due giorni fa a Casa Italia Cortina. La sciatrice quindi si è recata al J-Medical, dove ha svolto il lungo percorso di recupero dall'infortunio alla gamba sinistra, per delle visite programmate. Federica è stata travolta dagli abbracci e dal calore dello staff che si è preso cura di lei in questi 10 mesi, contribuendo a scrivere questa incredibile pagina di storia dello sport italiano.