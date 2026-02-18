Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Federica Brignone al J-Medical: le sue condizioni dopo i due ori alle Olimpiadi invernali

Federica Brignone al J-Medical: le sue condizioni dopo i due ori alle Olimpiadi invernali

La campionessa azzurra è stata travolta dall'affetto dei fan presenti davanti alla struttura e ha risposto con un grande sorriso. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
1 min

Inviato a Milano - Federica Brignone si è presentata al J-Medical tre giorni dopo aver vinto il suo secondo oro nello slalom gigante a Cortina. La campionessa azzurra aveva in programma delle visite di controllo dopo le Olimpiadi invernali. Nel primo pomeriggio è arrivata, vestita di nero, e ha risposto con un grande sorriso ai tanti fan che la aspettavano. 

Come sta Federica Brignone

Federica Brignone convive con il dolore e ha sofferto tanto per partecipare alle Olimpiadi invernali, in cui ha compiuto un'impresa strepitosa vincendo due ori nel SuperG e nel gigante. Il suo percorso di recupero però non è finito. A Cortina aveva detto di vivere solo nel presente, perché a volte non riusciva nemmeno a sciare per il dolore, altri giorni invece andava molto meglio. "Sono stanca di prendere medicine, ora ho bisogno di un periodo di riposo", ha detto nella conferenza stampa di due giorni fa a Casa Italia Cortina. La sciatrice quindi si è recata al J-Medical, dove ha svolto il lungo percorso di recupero dall'infortunio alla gamba sinistra, per delle visite programmate. Federica è stata travolta dagli abbracci e dal calore dello staff che si è preso cura di lei in questi 10 mesi, contribuendo a scrivere questa incredibile pagina di storia dello sport italiano. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Torquati: "Brignone e Tabanelli, cosa c'è dietro"Medaglia, inno e... selfie FOTO

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS