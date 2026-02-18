Inviato a Milano - Serata speciale stasera al palazzo del ghiaccio del Forum di Assago! Arianna Fontana vince l'argento nella staffetta 3000 m femminile con Elisa Confortola , Chiara Betti ed Arianna Sighel ed entra nella storia: a quota 14 supera Edoardo Mangiarotti , è la più medagliata di sempre. Insieme con Arianna, l'Italia stabilisce un altro record, conquistando la nona medaglia negli sport sul ghiaccio in queste Olimpiadi invernali ( curling, short track, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura ). A Pechino ci eravamo fermati a quota 8.

Furia Sighel, altra serata stregata e tante polemiche

Altra serata stregata invece per Pietro Sighel, che ha iniziato alle 20:15 con i quarti di finale 500 m, superati piazzandosi al secondo posto. In semifinale però è successo qualcosa di clamoroso: il canadese Maxime Laoun lo ha buttato giù e l'azzurro non è stato ripescato perché secondo la giuria è responsabilità condivisa. L'azzurro furioso se n'è andato dalla pista. Ci saranno tante polemiche su questa decisione.

22:06

Fontana: "Medaglia incredibile"

Arianna Fontana esprime la sua gioia e la sua emozione per la medaglia d'argento nella staffetta 3000 m femminile: "Anche se è la quattordicesima della mia carriera - dice ai microfoni di RaiSport - è una medaglia davvero incredibile. Il pubblico è stato sempre fantastico. Mi dispiace per l’ultimo cambio: ci credevo, non mi sono accorta della coreana che veniva da dietro, ma sono contenta. La stagione è stata abbastanza lunga. Con l’infortunio non sono riuscita a dare tutto. Non eravamo nella posizione migliore alla partenza, ma abbiamo mantenuto tranquillità e calma e ci portiamo a casa un argento che era un sogno per tutte".

21:31

Ufficiale, Pietro Sighel non partecipa alla Finale B

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Pietro Sighel non parteciperà alla finale B. L'azzurro, furioso, aveva lasciato la pista dopo la decisione della giuria di non ripescarlo. C'era invece il canadese Maxime Laoun che, ironia della sorte, è caduto.

21:29

La fotosequenza dell'impatto tra il canadese e Sighel

Ecco la fotosequenza dell'impatto del canadese Maxime Louan su Pietro Sighel, che la giuria ha considerato responsabilità condivisa.

21:11

Italia d'argento nello short track!

L'Italia è d'argento dopo una gara strepitosa, oro alla Corea, bronzo al Canada: nuovo record per Arianna Fontana, 14 medaglie olimpiche, superato Mangiarotti. È leggenda!

21:05

Ora tocca alla staffetta con Arianna Fontana

Sono pronte le azzurre della staffetta, a questo punto unica speranza di medaglia per l'Italia questa sera. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel al via.

21:02

Sighel paga l'arrivo di schiena? Sui social la rabbia dei tifosi

Sui social in tanti si chiedono se a Sighel vogliano far pagare il suo arrivo al traguardo di schiena nelle altre gare, considerato da alcuni irrispettoso. Comunque c'è tanta rabbia, giustamente, da parte dei tifosi azzurri.

20:58

Sighel farà la finale B?

Da capire adesso se Sighel si presenterà nella finale B. Sembra difficile visto come ha lasciato la pista giustamente infuriato.

20:50

Furia Sighel, abbandona la pista: non è ripescato

La giuria decide che è responsabilità condivisa, per cui Sighel non viene ripescato. L'azzurro furioso lascia la pista. Olimpiadi davvero stregate per lui.

20:48

Sighel giù dopo il contatto con un canadese

Sighel va un'altra volta giù dopo il contatto con l'avversario canadese Maxime Laoun, ma si attende il verdetto della giuria: meriterebbe il ripescaggio.

20:41

Arianna Fontana: "Per la staffetta siamo cariche"

“Per la staffetta siamo cariche, questa rabbia che ho in questo momento la trasformerò in ulteriore benzina da aggiungere sul fuoco e la sfrutterò sicuramente per la due giorni finale”, ha dichiarato Arianna Fontana in esclusiva a Olympics.com.

20:31

Fuori Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini

Non riescono a qualificarsi gli altri due azzurri che si piazzano entrambi al terzo posto. Unico italiano in semifinale è Pietro Sighel.

20:25

Sighel bene ai quarti di finale, qualificato!

Sighel si piazza al secondo posto dietro il canadese Dandjinou con un'ottima prova ed è in semifinale.

20:15

Fontana, già due medaglie ai giochi

Arianna Fontana ha conquistato già due medaglie in questi Giochi invernali: oro nella staffetta mista e un argento nei 500 femminili.

20:04

Arianna Fontana, le ultime olimpiadi?

Arianna Fontana, a 35 anni, sta disputando probabilmente le sue ultime Olimpiadi: di sicuro sogna un'altra medaglia per chiudere un cerchio aperto esattamente 20 anni fa, con i primi trionfi nell'altra Olimpiade invernale in Italia, Torino 2006.

20:03

Fontana dopo l'amarezza nei 1000m

Anche Fontana deve scrollarsi di dosso l'amarezza per quella finale dei 1000 m persa dopo un contatto con un'avversaria che non le ha dato la possibilità di giocarsi la medaglia

20:02

Pietro Sighel a caccia del riscatto

Sighel cercherà finalmente una gioia nell'individuale: finora nelle due gare in cui è stato impegnato ha rimediato una squalifica nei 1000 m e un'eliminazione nei 1500 m dopo essere stato buttato giù da un avversario. Ora i 500 metri per il riscatto

Milano Ice Skating Arena - Assago