Rabbia Sighel, lo fanno cadere in gara e i giudici non lo ripescano! Il gesto di stizza e il pubblico reagisce così

Epilogo amarissimo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per Pietro Sighel , che nello short track si ritrova ancora una volta fuori dalla lotta per le medaglie a causa di una controversa decisione del giudice di gara, dopo un contatto con il canadese Laoun . Il pubblico contesta a lungo il verdetto e si parla già di un nuovo 'caso Byron Moreno'.

Beffa Sighel: Laoun lo stende, il giudice sorvola

Nella semifinale dei 500 metri dello short track maschile mancano pochi metri al traguardo, quando Sighel, in seconda posizione, viene a contatto con Laoun, che lo travolge, lasciandolo fuori dall'atto finale della competizione. Dalle immagini apparrebbe evidente la responsabilità dell'atleta canadese, ma il giudice di gara, dopo aver rivisto l'azione, decide di non intervenire, omologando l'ultimo posto dell'azzurro.

La contestazione del pubblico e il grande dubbio...

La decisione di non ammettere Sighel alla finale viene presa malissimo dal pubblico di casa, che contesta palesemente l'attribuzione della responsabilità condivisa con Laoun con un sonoro 'boo', mentre sui social è già paragonata la figura del giudice di gara a quella dell'arbitro ecuadoriano Byron Moreno, protagonista dell'eliminazione dell'Italia contro la Corea del Sud ai Mondiali di calcio del 2002. Il sospetto è che Sighel abbia pagato anche la contestata esultanza di spalle nell'oro conquistato dalla staffetta mista in apertura dei Giochi Invernali.