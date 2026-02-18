Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Rabbia Sighel, lo fanno cadere in gara e i giudici non lo ripescano! Il gesto di stizza e il pubblico reagisce così

Altra beffa per l'azzurro, ancora una volta protagonista di un episodio controverso: gli spettatori contestano la decisione del giudice di gara
Tagsolimpiadi invernaliSighelShort Track

Epilogo amarissimo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per Pietro Sighel, che nello short track si ritrova ancora una volta fuori dalla lotta per le medaglie a causa di una controversa decisione del giudice di gara, dopo un contatto con il canadese Laoun. Il pubblico contesta a lungo il verdetto e si parla già di un nuovo 'caso Byron Moreno'.

Beffa Sighel: Laoun lo stende, il giudice sorvola

Nella semifinale dei 500 metri dello short track maschile mancano pochi metri al traguardo, quando Sighel, in seconda posizione, viene a contatto con Laoun, che lo travolge, lasciandolo fuori dall'atto finale della competizione. Dalle immagini apparrebbe evidente la responsabilità dell'atleta canadese, ma il giudice di gara, dopo aver rivisto l'azione, decide di non intervenire, omologando l'ultimo posto dell'azzurro.

La contestazione del pubblico e il grande dubbio...

La decisione di non ammettere Sighel alla finale viene presa malissimo dal pubblico di casa, che contesta palesemente l'attribuzione della responsabilità condivisa con Laoun con un sonoro 'boo', mentre sui social è già paragonata la figura del giudice di gara a quella dell'arbitro ecuadoriano Byron Moreno, protagonista dell'eliminazione dell'Italia contro la Corea del Sud ai Mondiali di calcio del 2002. Il sospetto è che Sighel abbia pagato anche la contestata esultanza di spalle nell'oro conquistato dalla staffetta mista in apertura dei Giochi Invernali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Sighel diserta per protesta la finale B

Strascico polemico da parte di Pietro Sighel, che dopo la decisione del giudice di gara di non ripescarlo aveva già abbandonato la pista. L'azzurro ha deciso di non prendere parte alla finale B, un gesto dettato dalla frustrazione, ma anche profondamente sentito, nella convinzione di aver subito un'ingiustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Epilogo amarissimo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per Pietro Sighel, che nello short track si ritrova ancora una volta fuori dalla lotta per le medaglie a causa di una controversa decisione del giudice di gara, dopo un contatto con il canadese Laoun. Il pubblico contesta a lungo il verdetto e si parla già di un nuovo 'caso Byron Moreno'.

Beffa Sighel: Laoun lo stende, il giudice sorvola

Nella semifinale dei 500 metri dello short track maschile mancano pochi metri al traguardo, quando Sighel, in seconda posizione, viene a contatto con Laoun, che lo travolge, lasciandolo fuori dall'atto finale della competizione. Dalle immagini apparrebbe evidente la responsabilità dell'atleta canadese, ma il giudice di gara, dopo aver rivisto l'azione, decide di non intervenire, omologando l'ultimo posto dell'azzurro.

La contestazione del pubblico e il grande dubbio...

La decisione di non ammettere Sighel alla finale viene presa malissimo dal pubblico di casa, che contesta palesemente l'attribuzione della responsabilità condivisa con Laoun con un sonoro 'boo', mentre sui social è già paragonata la figura del giudice di gara a quella dell'arbitro ecuadoriano Byron Moreno, protagonista dell'eliminazione dell'Italia contro la Corea del Sud ai Mondiali di calcio del 2002. Il sospetto è che Sighel abbia pagato anche la contestata esultanza di spalle nell'oro conquistato dalla staffetta mista in apertura dei Giochi Invernali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Sighel che sfortunaFontana, la gelida risposta a Sighel
1
Rabbia Sighel, lo fanno cadere in gara e i giudici non lo ripescano! Il gesto di stizza e il pubblico reagisce così
2
Sighel diserta per protesta la finale B

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS