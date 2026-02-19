Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Curling, Canada ancora arrogante: che polemica contro l'Italia, che dà lezione di fair-play!

Curling, Canada ancora arrogante: che polemica contro l'Italia, che dà lezione di fair-play!

Nella sfida alle Olimpiadi invernali gli avversari hanno accusato con un tono molto aggressivo il nostro Retornaz di aver toccato una stone, e Joel ha reagito da gran signore. Altro caso che coinvolge i canadesi dopo quello con la Svezia
Valerio Minutiello
3 min

Inviato a Milano - Continuano le polemiche nel curling. Dopo il caso Svezia-Canada che ha portato la federazione internazionale a modificare le regole, con un rinforzo dei giudici e più attenzione su quello che succede in gara, ieri si è verificata un'altra discussione sul campo. Ancora una volta protagonista il Canada, ma questa volta l'avversaria era l'Italia

 

 

Cosa è successo durante Italia-Canada

Retornaz ha toccato involontariamente una stone mentre stava spazzando. I canadesi se ne sono accorti e hanno subito attaccato a muso duro. "L'hai toccata, credo che tu l'abbia spostata di tanto così", gli ha detto un avversario facendo il segno con le dita. Il nostro Joel ha reagito con grande classe, ammettendo di averla toccata e dimostrando un grandissimo fair-play, cosa tipica di questo sport. Non altrettanto hanno fatto i canadesi, che avevano ragione nel caso specifico, ma hanno mostrato un atteggiamento molto arrogante nel protestare. Già contro la Svezia erano stati richiamati all'ordine per l'atteggiamento e le parolacce rivolte agli avversari. Insomma, sicuramente non hanno fatto una bella figura, anche se alla fine hanno battuto gli azzurri 8-3. 

L'Italia già protagonista di un episodio di fair-play con Mosaner e Constantini

L'Italia era già stata protagonista di un episodio di fair play, non raro in questo sport, in una sfida di doppio misto contro gli Usa. Quando Korey Dropkin ha accidentalmente calciato la sua stone fuori dalla linea centrale, Mosaner e Constantini si sono messi a ridere, sapendo che l'americano l'avrebbe rimessa nella sua posizione originale. Nessuna polemica e nessun atteggiamento arrogante. "Per noi è stato divertente - aveva commentato Stefania Constantini dopo il match - ci siamo fatte una bella risata insieme perché sono delle brave persone".

 

