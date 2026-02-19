Sighel è un caso internazionale, la Federghiaccio durissima: "Sempre lo stesso giudice..."

Inviato a Milano - Quello di Pietro Sighel diventa un caso internazionale. La decisione di ieri di non ripescarlo dopo essere stato buttato fuori a sportellate da un avversario canadese è solo l'ultimo di una lunga serie contro di lui. L'azzurro si è infuriato dopo lo sconcertante verdetto del giudice di considerare "responsabilità condivisa" una caduta in cui Pietro è stato attaccato da Maxime Laoun e ha cercato solo di difendersi quando era secondo e inseguiva, guarda caso, un altro canadese al comando. L'incredulità davanti a un episodio del genere ha lasciato tutti a bocca aperta. Sighel è uscito furioso dalla pista e ha rinunciato alla finalina. La federghiaccio si è espressa con le parole durissime del presidente Andrea Gios.

Il comunicato con le parole di Andrea Gios

"Abbiamo assistito a decisioni incoerenti e contraddittorie - si legge - da parte dello stesso giudice nel trattamento riservato a Pietro Sighel nel corso di questa Olimpiade. La nostra opinione è stata confermata ed è condivisa anche da tecnici e dirigenti di altre nazioni presenti ai Giochi, che hanno espresso perplessità analoghe rispetto a quanto visto sul ghiaccio. Questo rende il quadro ancora più grave e preoccupante". La Federazione ritiene estremamente problematico il fatto che la International Skating Union non sia stata capace di intervenire nel corso dell’evento per porre fine a un operato del tutto fuori luogo. "Comprendiamo i regolamenti e il ruolo degli ufficiali di gara, ma quando emergono elementi così evidenti di incoerenza, è doveroso intervenire per garantire equità durante l’evento stesso". La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ribadisce la propria totale vicinanza a Pietro Sighel, riconoscendo il valore di un atleta che è un patrimonio del pattinaggio italiano e internazionale. "Pietro ha dimostrato sul ghiaccio il suo valore e siamo orgogliosi di lui. Speriamo e crediamo che Pietro, insieme ai suoi compagni di squadra, saprà reagire con determinazione e portare a casa una medaglia che meriterebbe pienamente, per sé e per tutto il movimento italiano dello short track". La Federazione continuerà a tutelare con determinazione i propri atleti in ogni sede opportuna.

Olimpiadi stregate per Sighel

Un'olimpiade davvero stregata per Sighel a livello individuale. Nei 1000 m è stato squalificato con l'accusa di aver tagliato la strada a un avversario. Nei 1500 è stato buttato giù da un olandese, che è stato poi ripescato, mentre lui no. Anche sui social è esplosa la rabbia: c'è anche chi ha pensato che vogliano fargli pagare quei due arrivi al traguardo di schiena, che possono essere stati interpretati come irrispettosi nei confronti degli avversari.