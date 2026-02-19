Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina, scelti i portabandiera azzurri

I due portabandiera dell'Italia per la chiusura dell'Olimpiadi

Per Vittozzi si tratta del coronamento di un’Olimpiade straordinaria: la biathleta friulana ha conquistato il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, vincendo l’inseguimento, oltre all’argento nella staffetta mista. Un risultato che assume ancora più valore considerando il percorso di ritorno dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare l’intera stagione precedente. Al suo fianco sfilerà Davide Ghiotto, protagonista nel pattinaggio di velocità e parte fondamentale della squadra che ha conquistato lo storico oro nell’inseguimento a squadre. Insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, l’atleta vicentino ha riportato l’Italia al vertice della specialità, a vent’anni dall’ultima vittoria ottenuta ai Giochi di Torino 2006. La scelta di affidare il Tricolore a una coppia mista di campioni olimpici rappresenta lo spirito di una delegazione che ha fatto dell’equilibrio e della forza collettiva il proprio punto di riferimento. Con 26 podi complessivi, Milano Cortina 2026 si conferma come l’edizione invernale più ricca di successi per i colori azzurri. Nella cornice suggestiva dell’Arena di Verona, il passaggio del Tricolore nelle mani di Vittozzi e Ghiotto sarà il simbolo conclusivo di settimane indimenticabili, fatte di medaglie, record ed emozioni che hanno riportato l’Italia tra le protagoniste assolute dello sport invernale mondiale.