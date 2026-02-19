Corriere dello Sport.it
Rai Sport, Petrecca rimette il mandato: Lollobrigida guiderà la fase transitoria© ANSA

Rai Sport, Petrecca rimette il mandato: Lollobrigida guiderà la fase transitoria

Dopo il caos durante la telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi, ecco cosa succederà
1 min

Cambio ai vertici di Rai Sport al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà ufficialmente l’incarico al termine dell’appuntamento olimpico. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’azienda, che ha annunciato anche la gestione della fase di transizione. 

Rai Sport, cosa succede in futuro

In attesa di una nuova nomina, la responsabilità di Rai Sport sarà affidata temporaneamente a Marco Lollobrigida. Il passaggio di consegne avverrà dunque dopo la conclusione dell’evento sportivo più atteso, garantendo continuità operativa durante la copertura olimpica e aprendo successivamente una nuova fase per la direzione della struttura sportiva del servizio pubblico. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

