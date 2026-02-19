Rai Sport, Petrecca rimette il mandato: Lollobrigida guiderà la fase transitoria
Cambio ai vertici di Rai Sport al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà ufficialmente l’incarico al termine dell’appuntamento olimpico. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’azienda, che ha annunciato anche la gestione della fase di transizione.
Rai Sport, cosa succede in futuro
In attesa di una nuova nomina, la responsabilità di Rai Sport sarà affidata temporaneamente a Marco Lollobrigida. Il passaggio di consegne avverrà dunque dopo la conclusione dell’evento sportivo più atteso, garantendo continuità operativa durante la copertura olimpica e aprendo successivamente una nuova fase per la direzione della struttura sportiva del servizio pubblico.