Rai Sport, Petrecca rimette il mandato: Lollobrigida guiderà la fase transitoria

Cambio ai vertici di Rai Sport al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà ufficialmente l’incarico al termine dell’appuntamento olimpico. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’azienda, che ha annunciato anche la gestione della fase di transizione.