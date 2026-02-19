Brignone show con i tifosi a Milano: l'abbraccio con Compagnoni e le gag sul palco

Brignone sul palco: "Che emozione le Frecce tricolore"

Brignone sale sul palco per il talk con l'altra leggenda dello sci Deborah Compagnoni, organizzato da Coca-Cola, e regala una serie di perle ai suoi fan. "Quanto valgono al chilo due ori?", le chiede il presentatore. "Ma sono solo placcate d'oro, non è oro vero...", sorride lei. La sua canzone preferita? Il boato del pubblico, che poi è partito immediatamente. Le emozioni più forti Fede rivela di averle provate nel SuperG a Cortina, il suo primo oro, quando ha visto il presidente Mattarella, una bandiera tricolore gigante in tribuna e le Frecce Tricolore solcare il cielo limpido di Cortina mentre lei era sul podio con l'oro al collo. Poi la sciatrice azzurra racconta quello che ha passato: “Non mi sarei mai sognata di raggiungere un risultato del genere e forse proprio per quello l’ho raggiunta. L’anno scorso dopo il mio infortunio non sapevo nemmeno se sarei tornare a sciare, già camminare era difficile, il danno è stato veramente grande. L’idea di poter arrivare alle Olimpiadi ed essere competitiva, non avrei mai fatto una comparsata togliendo il posto a una mia compagna. Solo questo è stato talmente bello, che tutto il resto è stato un di più. Detto questo ho una certa età, mi sono resa conto subito di quello che era successo, ed è stato difficile da accettare. Una cosa che non mi ero immaginata e non era nella mia testa: da quel momento ho vissuto giorno per giorno”. Brignone poi si è spostata allo stand Powerade dove ha firmato autografi con dedica e scattato selfie con i tantissimi tifosi in fila per lei. È stata una grande festa.