Arrivo tragicomico alle Olimpiadi: cade dagli sci e taglia il traguardo a piedi!

L'importante è arrivare. L'avrà pensato anche la giapponese Makiko Arai, che ha tagliato il traguardo correndo a piedi nelle qualificazioni di ski cross delle Olimpiadi . L'atleta è caduta goffamente in avanti a pochi metri dall'arrivo e ha perso entrambi gli sci. Poteva mollare, farsi prendere dalla disperazione. Invece Arai si è rialzata e ha concluso la sua gara senza sci, ma solamente con gli scarponi ai piedi.

Arai agli ottavi di finale dopo la caduta

In seguito si è scoperto che non aveva importanza il tempo. La giapponese, infatti, si è qualificata agli ottavi di finale in questa disciplina che ha abbracciato solo nel 2022, dopo una lunga serie di infortuni e la rottura di entrambe le ginocchia. Anche lei viene dallo sci alpino. "Ogni volta mi sottoponevo a un intervento chirurgico e poi tornavo a gareggiare, ma proprio quando iniziavo a pensare che le mie ginocchia non ce la facessero più, qualcuno mi chiese se fossi interessato a provare lo ski cross...", ha detto in un'intervista al Japan Sports Journey.