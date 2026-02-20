Flora e Miro Tabanelli: "Noi cresciuti nella natura, senza social: abbiamo iniziato a usarli da poco"

Flora e Miro, c’è competizione tra di voi?

“No - dice Miro - c’è tanta stima reciproca: cerchiamo sempre di supportarci a vicenda. Non c'è assolutamente competizione, gareggiamo anche in diversi ambiti di disciplina, quindi direi solo che ci sia supporto”.



Flora, ti sei resa conto di quello che hai fatto dopo quell’infortunio?

“Mi sono resa conto che per me è stata una grande sfida, a me piacciono le sfide in generale, ma questa è stata difficile, ci sono stati alti e bassi, quindi arrivare alle Olimpiadi per me era già qualcosa di speciale, era come aver vinto. Quando è arrivata la gara, mi sentivo bene, ho solo cercato di dare il massimo divertendomi, cercando di godermi l’Olimpiade. Ci sono arrivata in una situazione mentale tranquilla, senza pressioni”.



Brignone ha nel fratello allenatore Davide una figura fondamentale. Tuo fratello che ruolo ha per te?

“Sicuramente è fondamentale per me, è come un allenatore, ha sempre consigli giusti da darmi, ha esperienza e mi conosce bene. Fin da piccola ho cercato di seguirlo in tutto, quindi per me è una fonte di ispirazione”.



Anche Federica Brignone veniva da un grande infortunio: ti ha dato la forza vedere la sua impresa?

“Sicuramente mi ha ispirato, l’ho conosciuta a Torino quando facevamo riabilitazione insieme a Torino (al J-Medical, ndr). È una persona speciale perché nonostante sia un’atleta così importante ha trovato il tempo di scrivermi dei messaggi di auguri e di complimenti per la mia medaglia. Sicuramente la stimo tantissimo e quello che ha fatto è unico. Io ho cercato di ispirarmi a lei”.



Miro, per te le Olimpiadi non sono andate benissimo, ma ci sarà tempo in futuro per vincere

“Sicuramente, Flora mi ha fatto un bel regalo vincendo la medaglia, perché mi ha tirato su di morale. Non sono andate come mi aspettavo, però è stata una bella esperienza, me la porterò dietro per sempre, e aspetto altre occasioni per rifarmi”.



Flora, dopo la vittoria è cambiato il tuo rapporto con i social? C’è stato un boom di follower?

“Un po’ di boom c’è stato, a noi i genitori hanno dato il telefono alle superiori, quindi relativamente da poco e ci hanno insegnato a usarlo in modo corretto. Sono importanti, ma cerchiamo di gestirli al meglio”.



Alcuni hanno azzardato paragoni tra voi e l’altra famiglia nel bosco, di cui si è parlato per mesi. Sono due casi completamente diversi, però anche voi vivevate nella natura. È vero che andavate a scuola in seggiovia?

“Non proprio - dice Milo - i nostri genitori gestiscono un rifugio in alta quota dove noi passavamo la maggior parte del tempo libero per allenarci. Ma non c’entra niente con altre situazioni, la nostra casa è a Sesto, quel rifugio per noi era una seconda casa, ci andavamo nel weekend, per allenarci e passare del tempo in natura”.



La tecnologia invece, vi sta aiutando negli allenamenti?

“Penso che sia rivoluzionaria per noi, l’intelligenza artificiale ci aiuta a rivedere i nostri errori durante l’allenamento, devo dire che è molto importante per noi. Questi strumenti ci aiutano”.



Flora, tu sei la più giovane dei nostri medagliati: cosa ti aspetti dal futuro?

“Sono contenta ed orgogliosa di questo, ora mi aspetta la riabilitazione. L’obiettivo è rimanere appassionati di questo sport e i risultati arrivano di conseguenza”.



Flora, cosa hai pensato pochi secondi prima quell’ultimo salto che è stato pazzesco?

“Ho pensato che ero a un’Olimpiade, non ero troppo sicura ma sapevo di saper fare quell’atterraggio. Lì ho pensato ‘Se va bene sarà bellissimo e sennò sono comunque contenta di aver vissuto questa esperienza’. Ricordo di averci messo tutta la forza che avevo, ed è andata bene”.