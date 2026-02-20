Malagò, il successo di Milano-Cortina e la stoccata sulle simulazioni nel calcio: "Ma con tutte le telecamere che ci sono..."

INVIATO A CORTINA - Giovanni Malagò continua a fare la spola tra Milano, Cortina, Bormio e tutte le altre sedi della prima Olimpiade diffusa della storia. C’è un momento per tutto e questo, per lui, è il momento della serena consapevolezza: «Dire che me l’aspettavo così non rende esattamente l’idea. E ancora più che immaginata, l’ho proprio sognata così». Domenica si chiude, spedizione record da 26 medaglie.

«Ci vuole grande rispetto per i Giochi, mancano altre gare, i conti li faremo alla fine».



Giorno 1: San Siro, cerimonia di apertura e quel discorso in quattro lingue.

«Raramente mi sono sentito così coinvolto. Ma ero convinto che quella sera rappresentava lo spartiacque tra tutto quello che avevamo passato prima e quello che invece gli atleti avrebbero potuto fare da lì in poi. Ho sentito la responsabilità di lanciare al meglio i nostri Giochi sperando che diventasse un’onda per i ragazzi. Anche perché, se in quel momento “toppi” arrivano le critiche e diventa tutto più difficile».



Ispirazione nata da?



«Cerimonia di chiusura di Parigi 2024. Ho sentito Tony Estanguet (presidente del comitato organizzatore dell’Olimpiade francese, ndr) ringraziare gli atleti, fondamentali per un riscontro positivo. Ho pensato di farlo prima e non dopo».



La missione è compiuta?



«Questo modello diffuso non ha vinto, ha stravinto. E i risultati della squadra, il team Italia, sono stati fondamentali».



Disfattisti incontrati lungo la strada?

«Ne vedo da sei anni e otto mesi, dal giorno in cui ci hanno assegnato l’Olimpiade. Vorrei ricordare che quando abbiamo presentato il progetto c’era un governo che aveva obbligato la ritirata della candidatura di Roma».



Ora parte lo sport nazionale: salire sul carro del vincitore.

«Ma l’avevo già messo in conto, se le cose fossero andate bene. Ma a me basta una sola cosa: chi conosce il nostro mondo, e sono sempre di più per fortuna, sa esattamente come stanno le cose. Non c’è da aggiungere altro».



Sul carro di Malagò c’è posto?

«Certo, e sono pronto a far salire anche qualcuno di insospettabile. Ma lo dico con grande allegria, senza nessuno tipo di polemica».



Un momento cruciale nella lunga strada verso Milano Cortina?

«Non sono un ruffiano ma devo dare atto a Giancarlo Giorgetti (ministro dell’economia, ndr) che la sua “legge olimpica” in quel momento fu un miracolo».



Era maggio 2021, dentro ci finirono anche le Finals di tennis.

«Mi chiamò Bach (allora presidente del Cio, ndr) e mi disse: “Tutto bene, mi sembra. Ma non ho capito le Finals”. Gli ho risposto che era l’unico modo per trovare l’equilibrio con tutte le componenti politiche in quel momento».



Partenza in salita.

«Mettiamo anche, nei primi anni, quattro governi diversi. Che vuol dire nuovo presidente del consiglio, nuovi ministri, nuovi capi di gabinetto. In più, nei primi due anni, anche il Covid. E non venitemi a dire che le videoconferenze risolvono il problema. Forse con un gruppo collaudato, ma quando devi valutare le persone, conoscerle, bisogna mettersi uno di fronte all’altro».



Perché vinciamo così tanto?

«Tre motivi. Anni di preparazione mirata con un lavoro formidabile tra Coni, federazioni invernali e preparazione olimpica. Compreso un contributo economico supplementare che si è rivelato un grande investimento. Secondo motivo: al netto dei grandi problemi legati a impiantistica, scuole e denatalità abbiamo tecnici di altissima qualità, frutto di un grande lavoro di formazione, Terzo: la squadra si è caricata una vittoria dopo l’altra, la spinta del tifo ha fatto il resto».



Perché il calcio sembra vivere sempre una realtà parallela a livello di cultura sportiva?

«Premessa: è un mondo che adoro e frequento. Sento di farne parte. Ma se la sintesi è “cultura sportiva” allora tutti i soggetti devono responsabilmente trasmettere dei valori: dirigenti, allenatori, giocatori devono essere necessariamente modelli virtuosi. Il problema è irrisolvibile se assistiamo a certi atteggiamenti da parte di chi ha certe responsabilità, in campo e fuori. Ma poi, con tutte le telecamere che ci sono in campo, come si può pensare di avere certi atteggiamenti senza che nessuno se ne accorga?».



Milano Cortina è davvero l’ultimo atto di Malagò dirigente sportivo?

«Ne sono perfettamente consapevole».



Non c’è dispiacere?

«Magari dispiace anche a voi, così è la vita. Ma ho tante altre cose che mi danno soddisfazioni e quindi va bene così. Fermo restando che una cosa è il ruolo operativo, e dopo tanti anni è anche giusto non averlo più, ma resto all’interno di due organismi del Cio: il programma olimpico, che ha le sue dinamiche, e la commissione di Los Angeles 2028. So già di dover andare almeno un paio di volte negli Usa a Giochi finiti».



Da giocatore di calcio a 5 a grande dirigente sportivo. Il progetto era questo?

«Nel mio percorso c’era l’idea di diventare presidente dell’Aniene, farlo diventare un circolo di successo, poi un modello di riferimento, poi un’eccellenza organizzativa e di risultati sportivi a livello mondiale, perché di questo stiamo parlando. Poi sì, c’era la presidenza del Coni per aprire un discorso a livello internazionale con le Olimpiadi a Roma, nella mia città. La vita mi ha portato a Milano Cortina e in questi territori bellissimi».



Nel percorso internazionale c’è anche la presidenza del Cio?

«No, assolutamente. Ho solo cercato di entrare nell’esecutivo candidandomi all’ultimo momento, cosa molto complicata per il grande squilibrio nei confronti dei candidati europei. Mi sento di dire che è un percorso solo rimandato e mi fermo lì. Anche perché l’Italia, dopo Milano Cortina, non può non essere rappresentata».



Di cosa è più orgoglioso?

«Degli attestati di stima che la gente mi riserva. Sono figli della credibilità e quella la acquisisci con il tempo».