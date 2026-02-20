Lollobrigida diretta nei 1500 m femminili, pattinaggio di velocità: segui la gara alle Olimpiadi Milano-Cortina LIVE

Inviato a Milano - Francesca Lollobrigida torna in pista dopo i due ori sui 3000 m e sui 5000 m. Gli italiani sognano uno splendido tris, anche se lei ha avvertito: "Non aspettatevi una medaglia". Non è la sua specialità, ma le sorprese non sono escluse. L'inizio delle gare è previsto alle 16:30.

16:56

Ecco la situazione dopo la sesta batteria, resiste l'olandese Kok

L'olandese Femke Kok non sembrava contenta del tempo fatto registrare, eppure resiste al primo posto dopo la sesta batteria, ecco la situazione:

1. F. Kok (NED) 1:54.79

2. J. Rosner (AUT) +2.45

3. B. Lamarche (CAN) +2.86

4. L. Scholz (GER) +2.89

5. J. Park (KOR) +3.47

16:51

Lollobrigida, sesta a Pechino nei 1500 m

Siamo arrivati alla sesta batteria, tra poco tocca a Francesca Lollobrigida. In questa specialità a Pechino l'atleta azzurra si è classificata al sesto posto

16:46

La situazione dopo la terza batteria

16:34

L'olandese Femke Kok inizia le batterie, da sola

L'olandese Femke Kok, da sola e non in coppia, ha aperto le batterie con il tempo di 1:54.79. Il motivo è che in totale le atlete sono 29, quindi in numero dispari.

16:32

Prima di Lollobrigida, la pausa

Tra l'ottava e la nona batteria, quella dove correrà Lollobrigida, ci sarà una pausa per il rifacimento del ghiaccio.

16:26

L'Italia è a quota 26 medaglie, il medagliere

L'Italia è arrivata a quota 26 medaglie: l'obiettivo era eguagliare il record di 20 a Lillehammer '94. Ecco il medagliere in tempo reale

16:05

Lollobrigida, non finisce qui: domani la mass start

Non è l'ultima gara per Francesca Lollobrigida: domani ci sarà la mass start, dove ha chance di conquistare un'altra medaglia.

15:55

Lollobrigida nella nona batteria

Francesca Lollobrigida sarà protagonista della nona batteria, opposta alla giapponese Ayano Sato.

Milano Ice Skating Arena