Paura per Arianna Fontana, travolta dalla polacca: le sue condizioni

Fontana dolorante, ma riesce a qualificarsi per le semifinali

Arianna è rimasta a bordo pista, molto dolorante, con lo staff medico che le massaggiava il braccio e la coscia, mentre Anthony Lobello era impegnato a cambiarle le lame danneggiate in fretta. La batteria è stata interrotta per alcuni minuti e quando è ripartita con sole quattro pattinatrici per fortuna Fontana è riuscita a gareggiare stringendo i denti. L’azzurra ha guadagnato la semifinale, piazzandosi al secondo posto e poi la finale, arrivando ancora seconda dietro la coreana Kim. Ora bisogna capire quali sono le sue condizioni, ma sicuramente stringerà i denti. L’ultima gara della sua magica Olimpiade non può finire così. Avrà un po' di tempo per farsi curare e massaggiare.

La polacca Sellier sfiorata da una lama alla gola

La polacca Sellier ha avuto la peggio: è rimasta a terra su un fianco dopo aver violentemente battuto la testa sul ghiaccio ed essere stata colpita da una lama sull'occhio. Alcune immagini hanno mostrato che le ha sfiorato la gola. I sanitari sono intervenuti immediatamente, immobilizzandola con un collarino e poi sulla tavola spinale per trasferirla all'ospedale. L'atleta è uscita in barella, con il volto pieno di sangue. Ha riportato una frattura facciale.