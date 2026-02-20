Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Franzoni invita Sinner a sciare e giocare a tennis: "Ci siamo sentiti, mentalità incredibile"

Lo sciatore azzurro, argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha un messaggio per Jannik. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min

Inviato a Milano - Federica Brignone e Giovanni Franzoni sono stati i grandi protagonisti dell'evento alla Samsung House di Milano dedicato al team Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Insieme con loro c'erano Nicola Liviero, Anna Pezzetta, Emanuel Perathoner, Roland Fischnaller, Matteo Rizzo e Daniel Grassl. È stata una serata per celebrare le imprese degli azzurri. Brignone e Franzoni hanno chiacchierato a lungo tra di loro, condividendo le proprie emozioni prima di scattare tantissimi selfie con i fan e le medaglie al collo.

Franzoni: "La perfezione non esiste"

Giovanni ha vinto la prima delle 27 medaglie azzurre: l'argento nella discesa libera, la madre delle gare alle Olimpiadi. "Non esiste la discesa perfetta - ha detto durante la celebrazione - puoi farne una grandissima e arrivarci il più vicino possibile. Ma se uno pensa di fare tutto giusto nello sport e nella vita si sbaglia di grosso. Ci sono sempre degli errori in ogni campo. Secondo me alla fine fa meglio chi rischia di più e si diverte rischiando. Quindi la perfezione non esiste". Federica Brignone ricorda quando da giovanissima andava alle Olimpiadi da tifosa: "Il mio primo ricordo olimpico è a Torino 2006 quando sono andata a tifare lo slalom e il gigante maschile. Avevamo organizzato una macchina con alcuni amici per andare a fare il tifo con bandiere, ci siamo scritti anche sulla faccia. Siamo andati a tifare in tribuna e a vedere questo splendido evento che sono le Olimpiadi".

Franzoni e l'invito a Sinner: "Andiamo a sciare e giocare a tennis insieme"

Al termine della celebrazione Franzoni lancia un appello a Sinner, invitandolo a sciare e giocare a tennis con lui. Nei giorni scorsi sono diventati virarli i risultati di alcune gare di sci di quando Jannik aveva 7 anni ed era arrivato davanti a Giovanni: "Jannik sicuramente è un campione da quando è piccolo nello sci - dice Franzoni - e adesso è una leggenda nel tennis. Io purtroppo da piccolo ero abbastanza scarso. Ho dovuto faticare tanto nello sci, come lui nel tennis, e adesso ho ottenuto grandi risultati. Ci siamo sentiti, è veramente un ragazzo gentilissimo, e ha una mentalità incredibile, di ispirazione per tanti atleti. Mi piacerebbe andare a sciare con lui, o provare a fare due scambi a tennis, anche se non sono molto capace, però è sempre bello condividere culture sportive diverse". L'invito è lanciato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Franzoni e l'invito a Sinner VIDEOIntervista a Dominik Paris

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS