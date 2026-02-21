Inviato a Milano - Francesca Lollobrigida a caccia del tris. L'atleta azzurra ha già vissuto un'Olimpiade da sogno, con due ori nei 3000m e 5000m, ora cercherà di chiudere in bellezza. La mass start è la sua ultima gara ai Giochi ed è nelle sue corde, a differenza dei 1500 m dove già aveva avvertito che non dovevamo aspettarci medaglie.

Bronzo Andrea Giovannini nel maschile

Intanto nella finale maschile è arrivato il bronzo di Andrea Giovannini, trentesima medaglia a queste Olimpiadi per l'Italia: un risultato davvero incredibile.

17:15

Sta per iniziare la finale con Francesca Lollobrigida

È tanta l'attesa per l'atleta azzurra. Le pattinatrici sono pronte, manca pochissimo ormai.

17:17

Partite

Iniziata la finale!

16:55

Ora tocca a Lollobrigida nella finale mass start femminile

Tra pochi minuti tocca a Francesca Lollobrigida: inizio previsto alle 17:15

16:53

La reazione di Giovannini al bronzo spiazza tutti

Giovannini ha reagito disperandosi, lasciando tutti perplessi: in realtà lui era rammaricato perché si è reso conto che poteva vincere anche una medaglia più pesante. È comunque un bronzo prezioso, la medaglia numero 30 per l'Italia.

16:51

+++Bronzo Giovannini nella mass start+++

16:43

Siamo arrivati a 29 medaglie

L'Italia è a quota 29 medaglie, con 10 ori: adesso l'obiettivo quota 30, che sembrava utopia, è alla portata. L'obiettivo all'inizio dei giochi era uguagliare il record di 20 medaglie raggiunto a Lillehammer nel '94. Il medagliere aggiornato.

16:31

Ora le finali con Giovannini e Lollobrigida: a che ora iniziano

Grande attesa per le finali di Giovannini e Lollobrigida. La maschile inizia alle 16.40, mentre la femminile alle 17.15.

16:16

Lollobrigida è in finale!

Francesca Lollobrigida conquista la finale nella mass start, con un'ottima semifinale. L'azzurra chiude al secondo posto con 45 punti, alle spalle dell'olandese Groenewoud, in testa a quota 64 punti.

16:08

Partita la semifinale

Lollobrigida parte in testa al gruppo. In corso la semifinale.

16:02

Conclusa la prima semifinale donne, ora tocca a Lollobrigida

Si è conclusa la prima semifinale femminile con la giapponese Sato Ayano al comando. Ora la seconda semifinale che vedrà impegnata la nostra Francesca Lollobrigida. Si qualificano per la finale le prime otto.

15:48

Di Stefano non si qualifica, ora tocca a Lollobrigida

Niente qualificazione per un soffio invece per Daniele Di Stefano, che ha chiuso al nono posto. Attesa a Rho per la semifinale donne con Francesca Lollobrigida.

15:46

Giovannini in finale nella mass start uomini

15:12

Ultima gara alle Olimpiadi per Lollobrigida?

Nella mass start uomini il nostro Andrea Giovannini si qualifica per la finale con il quarto posto ottenuto in semifinale. Vittoria per il francese Loubineaud.

L’ultima gara a Milano Cortina sarà anche l’ultima in assoluto alle Olimpiadi? "Di sicuro non tornerò in gara a 40 anni - dice Francesca -. Ma non ci penserò, voglio godermi tutto al massimo"

