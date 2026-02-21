Dorothea Wierer, la regina del biathlon si ritira e dice no a Sanremo: l'ultima emozionante gara a Milano-Cortina

"Smettere qui è pazzesco, l'affetto dei tifosi vale più di una medaglia"

All'arrivo, per sua stessa ammissione, Dorothea Wierer è ancora frastornata dalle molteplici emozioni che si sono accavallate durante la sua ultima gara: "Gareggiare qui in qusta occasione è stato davvero speciale. Questo è il posto dove ho iniziato a sparare, dove ho i miei primi ricordi, dove ho fatto tante belle gare negli anni passati, è tutto davvero speciale e incredibile. Devo ancora rendermi conto di tutto, è stato pazzesco e ne sono davvero orgogliosa".

E proprio in occasione dell'ultima volta, per la prima volta, una vincente come Dorothea riesce a mettere il risultato sportivo in secondo piano: "L'ultima medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma tutto questo affetto da parte dei tifosi vale molto di più".