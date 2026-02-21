Corriere dello Sport.it
Dorothea Wierer, la regina del biathlon si ritira e dice no a Sanremo: l'ultima emozionante gara a Milano-Cortina

Si conclude con un onorevolissimo quinto posto nella mass start di Anterselva la luminosa carriera della sciatrice azzurra, che saluta commossa
Si chiude sulla neve 'amica' di Anterselva la gloriosa carriera della regina del biathlon italiano. Dorothea Wierer appende al chiodo sci e fucile, salutando l'attività agonistica con un onorevolissimo quinto posto nel mass start e dopo l'argento nella mista, che ha coronato il luminoso percorso in azzurro della 35enne finanziera della Val Pusteria.

"Smettere qui è pazzesco, l'affetto dei tifosi vale più di una medaglia"

All'arrivo, per sua stessa ammissione, Dorothea Wierer è ancora frastornata dalle molteplici emozioni che si sono accavallate durante la sua ultima gara: "Gareggiare qui in qusta occasione è stato davvero speciale. Questo è il posto dove ho iniziato a sparare, dove ho i miei primi ricordi, dove ho fatto tante belle gare negli anni passati, è tutto davvero speciale e incredibile. Devo ancora rendermi conto di tutto, è stato pazzesco e ne sono davvero orgogliosa".

E proprio in occasione dell'ultima volta, per la prima volta, una vincente come Dorothea riesce a mettere il risultato sportivo in secondo piano: "L'ultima medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma tutto questo affetto da parte dei tifosi vale molto di più".

Il no a Sanremo: "Non mi hanno invitato"

Quanto alle voci che la avrebbero voluta protagonista anche a Sanremo, che inizierà subito dopo la chiusura di Milano-Cortina 2026, Dorothea Wierer smentisce categoricamente la sua presenza sul palco dell'Ariston: "Sanremo? Non mi hanno invitato e non ci andrò". Più chiaro di così.

