Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olimpiadi, finale Usa-Canada hockey: orario, dove vederla in tv e in streaming

Ultimo atto del torneo maschile in scena all’Arena Santa Giulia di Milano: si sfidano i più forti, tutte le info
1 min

Una finale di hockey maschile tra Stati Uniti e Canada non è mai una semplice sfida. Oggi alle 14:10, davanti a più di 18.000 persone all’Arena Santa Giulia, l’atto conclusivo dei Giochi di Milano-Cortina 2026 metterà in palio la medaglia d’oro più ambita. L’atmosfera è rovente lungo il 49° parallelo. Trump aveva accennato alla possibilità di volare a Milano per essere protagonista e sostenere la nazionale americana nella finale, ma alla fine resterà a Washington per impegni in agenda. Tutte le info.

Finale hockey Usa-Canada alle Olimpiadi, dove vederla in tv e in streaming

La sfida per il titolo tra Canada e Stati Uniti è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle 14:10. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai2 e disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che sulle piattaforme Discovery Plus, HBO Max e DAZN attraverso i canali extra di Eurosport per chi è abbonato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Dorothea Wierer, la regina del biathlon si ritiraDisastro ribaltamenti nel bob

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS