Olimpiadi, finale Usa-Canada hockey: orario, dove vederla in tv e in streaming

Una finale di hockey maschile tra Stati Uniti e Canada non è mai una semplice sfida. Oggi alle 14:10, davanti a più di 18.000 persone all’Arena Santa Giulia, l’atto conclusivo dei Giochi di Milano-Cortina 2026 metterà in palio la medaglia d’oro più ambita. L’atmosfera è rovente lungo il 49° parallelo. Trump aveva accennato alla possibilità di volare a Milano per essere protagonista e sostenere la nazionale americana nella finale, ma alla fine resterà a Washington per impegni in agenda. Tutte le info.

Finale hockey Usa-Canada alle Olimpiadi, dove vederla in tv e in streaming

La sfida per il titolo tra Canada e Stati Uniti è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle 14:10. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai2 e disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che sulle piattaforme Discovery Plus, HBO Max e DAZN attraverso i canali extra di Eurosport per chi è abbonato.