Cerimonia chiusura Olimpiadi Rai: conduttore, ospiti e scaletta all'Arena di Verona

Ci siamo, è il giorno della fine dei Giochi di Milano Cortina . Le ultime gare, forse le ultime medaglie azzurre, e poi la cerimonia di chiusura farà calare definitivamente il sipario sulle Olimpiadi invernali. C'è grande attesa per lo spettacolare evento conclusivo che si svolgerà all' Arena di Verona e che avrà come filo conduttore la "Beauty in Action", la bellezza del movimento in tutte le sue espressioni. Prima, però, le ultimissime gare di questi Giochi con l'Italia protagonista nel bob a quattro e nella 50 km della Mass Start con Anna Comarella.

La cerimonia

Dalla storica Arena di Verona la diretta tv dell'evento sarà garantita dalla Rai alle 20:20 (streaming su Rainews.it). Musica, arte, racconto e celebrazione degli atleti saranno gli ingredienti che renderanno unica la cerimonia, un modo per salutare il mondo, celebrare i trionfi sportivi e dare il giusto lustro alla ricchezza culturale e all'ingegno dell'Italia. Ovviamente, non mancheranno gli ospiti: da Roberto Bolle ad Achille Lauro, passando per Gabry Ponte fino a Benedetta Porcaroli, questi sono solo alcuni delle star che regaleranno le loro performance al pubblico dei Giochi.

Portabandiera e telecronisti

A guidare il Tricolore nella cerimonia saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due campioni olimpici azzurri di questa edizione: Lisa oro nel biathlon, Davide nel pattinaggio di velocità a squadre. Telecronista della serata, invece, sarà il vice direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona.