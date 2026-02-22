La notte di Malinin, le lacrime e il pesante sfogo: "Non sono un robot, so che l'ha voluto Dio ma nessuno dovrebbe..."

Inviato a Milano - Ilia Malinin è stato uno dei protagonisti più attesi del Gran Gala di pattinaggio artistico delle Olimpiadi invernali. Ad aprire lo show la splendida esibizione di Carolina Kostner , che ha rimesso i pattini e ha illuminato il palazzetto. Daniel Grassl ha reso omaggio a Ornella Vanoni . Poi è stata la volta di Malinin , il più atteso, che ha fatto un’esibizione perfetta in Jeans e felpa nera, impressionando ancora una volta tutti con il suo salto mortale all’indietro, vietato fino a due anni fa. Sul volto dello statunitense si leggevano emozioni contrastanti. Era finalmente leggero, libero dalla pressione, ma si vedeva anche il rimpianto e la tristezza per come era andata l’Olimpiade.

L'ovazione del pubblico e le lacrime

Alla fine Malinin si è preso la giusta ovazione del pubblico al Forum di Assago e non è riuscito a nascondere la sua commozione. Si è portato le mani sul volto per coprire le lacrime. Prima di fare le valigie e tornare negli Stati Uniti si è sfogato: "È stato così stressante, così tanta pressione da parte delle persone, dei media. È qualcosa che nessun atleta dovrebbe più affrontare, ma è qualcosa che dobbiamo affrontare, e fa parte del nostro lavoro. Voglio mostrare al mondo che anche noi siamo esseri umani. Abbiamo pensieri veri, sentimenti veri, anche se sembra che siamo completamente come robot con capacità sovrumane. Ma in fondo, nel profondo, siamo ancora simili a tutti voi. La pressione di venire qui è stata tanta. Era qualcosa per cui non ero davvero preparato, e che dovevo superare. È un onore essere qui, seguendo le orme dei miei genitori. Non avrei mai pensato di raggiungere il livello in cui mi trovo qui. E c'è ancora tanto da imparare, anche solo da questa esperienza. Sono grato per questa opportunità olimpica, e non sarà l'ultima”.

Malinin: "Lo ha voluto Dio"

Quello che è successo lo vede come un segno del destino: “Non cambierei nulla, perché mi attengo sempre alla citazione che tutto accade per una ragione, e Dio ha fatto in modo che le cose andassero come dovevano andare. Qualunque sia l'esito, so che nella Sua mente, questa era la strada che avrebbe dovuto percorrere. Mi prenderò i prossimi quattro anni per capire cosa devo cambiare”.