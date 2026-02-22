Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: "Scusate il ritardo, ma...". Il motivo è drammatico

Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: "Scusate il ritardo, ma...". Il motivo è drammatico

La sciatrice di freestyle cinese ha conquistato il titolo olimpico di Milano Cortina prima di ricevere una brutta notizia
TagsfreestyleHalfpipe

Vittoria olimpica amarissima per Eileen Gu nello sci freestyle di Milano Cortina 2026: la cinese d'origine statunitense ha conquistato l'oro nell'halfpipe, poi è arrivata in ritardo alla conferenza stampa di rito e, in lacrime, ha spiegato che aveva appena scoperto di aver perso la nonna a cui era molto legata. "Il motivo per cui sono arrivata in ritardo è che ho appena scoperto che mia nonna è morta - le parole della 22enne atleta, conosciuta anche con il nome cinese di Gu Ailingvi chiedo scusa, ma è stata una parte davvero importante della mia vita e una persona che ammiravo immensamente".

Terza medaglia per Gu

Eileen Gu si è aggiudicata l'oro nel freestyle halfpipe, vincendo la finale che si è disputata a Livigno, dopo il rinvio di ieri sera, con 94,75 punti davanti alla connazionale Li Fanghui (93) e alla britannica Zoe Atkin (92,50). Per la campionessa cinese quella di oggi è la terza medaglia in queste Olimpiadi dopo due argenti nello slopestyle e nel big air.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

