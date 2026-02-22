Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: "Scusate il ritardo, ma...". Il motivo è drammatico

Vittoria olimpica amarissima per Eileen Gu nello sci freestyle di Milano Cortina 2026: la cinese d'origine statunitense ha conquistato l'oro nell'halfpipe, poi è arrivata in ritardo alla conferenza stampa di rito e, in lacrime, ha spiegato che aveva appena scoperto di aver perso la nonna a cui era molto legata. "Il motivo per cui sono arrivata in ritardo è che ho appena scoperto che mia nonna è morta - le parole della 22enne atleta, conosciuta anche con il nome cinese di Gu Ailing - vi chiedo scusa, ma è stata una parte davvero importante della mia vita e una persona che ammiravo immensamente".