Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: "Scusate il ritardo, ma...". Il motivo è drammatico
Vittoria olimpica amarissima per Eileen Gu nello sci freestyle di Milano Cortina 2026: la cinese d'origine statunitense ha conquistato l'oro nell'halfpipe, poi è arrivata in ritardo alla conferenza stampa di rito e, in lacrime, ha spiegato che aveva appena scoperto di aver perso la nonna a cui era molto legata. "Il motivo per cui sono arrivata in ritardo è che ho appena scoperto che mia nonna è morta - le parole della 22enne atleta, conosciuta anche con il nome cinese di Gu Ailing - vi chiedo scusa, ma è stata una parte davvero importante della mia vita e una persona che ammiravo immensamente".
Terza medaglia per Gu
Eileen Gu si è aggiudicata l'oro nel freestyle halfpipe, vincendo la finale che si è disputata a Livigno, dopo il rinvio di ieri sera, con 94,75 punti davanti alla connazionale Li Fanghui (93) e alla britannica Zoe Atkin (92,50). Per la campionessa cinese quella di oggi è la terza medaglia in queste Olimpiadi dopo due argenti nello slopestyle e nel big air.