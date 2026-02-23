Milano-Cortina, il backstage della vittoria: Morini racconta la vera Olimpiade

C’è l’oro che si vede, quello che brilla sul podio. E poi c’è tutto il resto. Il lavoro silenzioso, quotidiano, spesso invisibile, che permette agli atleti di arrivarci. È da qui che parte la chiacchierata tra Francesca Brienza e Federico Morini , fisioterapista, osteopata ed ex atleta, ospite di Sport Medicine Hub durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Trasformare l’esperienza olimpica in conoscenza e memoria

"Parliamo tanto di successi, di medaglie, di vittorie – dice Morini – ma dietro c’è una macchina enorme che lavora ogni giorno. Un backstage strutturato, fatto di professionisti che ruotano intorno agli atleti e alle federazioni. Il merito è anche loro". Un concetto che ritorna spesso: la prestazione non nasce mai per caso. E nemmeno solo in gara.

Milano-Cortina, per Morini, non è soltanto un evento sportivo. È un’occasione culturale. "Un’opportunità enorme per strutturare qualcosa che resti anche dopo: per la medicina sportiva, per la prevenzione, per la sicurezza. Non solo per lo sport invernale". Il riferimento è chiaro: trasformare l’esperienza olimpica in conoscenza condivisa, in dati, in memoria. "Per crescere e per non ripetere gli stessi errori".

Da ex ciclista, con un passato segnato anche da un recupero complesso, Morini osserva queste Olimpiadi con uno sguardo doppio: quello del tifoso e quello del professionista. "L’atmosfera è eccezionale. Gli atleti hanno reagito con un “wow” quando hanno visto l’organizzazione. E questo va raccontato, perché per performare bene bisogna stare bene. Fisicamente e mentalmente".

I risultati, fin qui, non lo sorprendono. "Me li aspettavo. Si sentiva già da anni che c’era dietro una grande mole di investimenti e di competenze. Milano-Cortina sta dimostrando che in Italia abbiamo professionalità di altissimo livello". Anche grazie a una caratteristica tutta italiana: la multidisciplinarietà. "Siamo bravi a confrontarci, a coinvolgere colleghi diversi. Possiamo fare ancora di più, ma la base c’è".

Il freddo, il ghiaccio e gli infortuni

Quando si entra nel vivo del lavoro sul campo, le differenze emergono. "Negli sport invernali l’ambiente esterno è il primo attore: freddo, superfici scivolose, velocità. Tutti fattori che aumentano il rischio di trauma". Gli infortuni più frequenti? "Schiena e ginocchia, soprattutto in preparazione. La colonna per le posture prolungate, il ginocchio per carichi, legamenti, tendini. E poi la caviglia. Sono le aree su cui il mondo medico-sanitario si confronta di più".

La chiave, oggi, è il monitoraggio continuo. "Carichi, asimmetrie, risposte quotidiane dell’atleta. Grazie ai dati possiamo misurare, valutare e intervenire quasi giorno per giorno. Un atleta oggi può rispondere bene a un test, domani no. Serve equilibrio". Ed è qui che torna l’idea iniziale: un grande database condiviso. "Non solo per gestire l’infortunio, ma per prevenirlo. Raccogliere dati longitudinali, conoscere meglio l’atleta a livello psicofisico, costruire percorsi sempre più personalizzati".

Il caso Federica Brignone

Il caso di Federica Brignone diventa emblematico: "Il suo ritorno ci insegna che a volte l’impossibile diventa possibile. Ma tornare in pista non significa essere pronti". Il ritorno allo sport, spiega Morini, non è mai una scorciatoia. "Servono step valutativi, test, numeri, valori da interpretare. Monitorare, valutare, testare. Solo così si può dire davvero: sono pronto". Ridurre il rischio, non azzerarlo. Ma farlo con metodo.

Il messaggio finale è semplice e potente, ma anche più articolato. Queste Olimpiadi devono insegnarci che in casa nostra abbiamo competenze straordinarie e dobbiamo usarle di più. Ma è altrettanto importante che la medicina sportiva non resti un’esperienza isolata, affidata al singolo professionista, come spesso accade nella pratica quotidiana. Deve diventare un’operazione concertata, condivisa tra più figure professionali, capaci di dialogare tra loro e di basare le proprie decisioni su evidenze fattuali, su dati specifici e confrontabili nel tempo. Perché vedere vincere i nostri atleti fa gioire tutti, ma dietro ogni vittoria non c’è mai un solo nome. C’è un sistema che funziona, che misura, che condivide e che impara. Ed è da lì che passa il futuro dello sport italiano. E forse, questa volta, il racconto vale quanto la medaglia.

Francesca Brienza