Lindsey Vonn racconta il suo dramma: "Ho rischiato l'amputazione, ci metterò un anno solo per..."

Vonn: "Tempi di recupero? Vi dico che..."

"Finalmente sono uscita dall'ospedale. Dopo quasi due settimane sdraiata a letto, quasi completamente immobile, sto finalmente abbastanza bene per trasferirmi in un hotel. Non è ancora casa, ma è un passo enorme", spiega Lindsey che, durante la caduta - come se non bastasse - si è rotta anche la caviglia destra. "Quando si è verificato l'infortunio la situazione era piuttosto impegnativa, sotto molti aspetti, ma alla fine tutto è tornato sotto controllo. Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e sul passaggio dalla sedia a rotelle alle stampelle, che avverrà tra qualche settimana. Tempi di recupero? Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano e poi deciderò se voglio togliere tutto il metallo o no, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare il crociato anteriore".