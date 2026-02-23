Lindsey Vonn racconta il suo dramma: "Ho rischiato l'amputazione, ci metterò un anno solo per..."
Lindsey Vonn intravede la luce in fondo al tunnel. A oltre due settimane dalla clamorosa caduta nella discesa olimpica di Cortina che le ha provocato la frattura della tibia della gamba sinistra, la fuoriclasse statunitense, dimessa dall’ospedale americano in cui era stata trasferita da Treviso, dove è stata operata dopo l’incidente, ha raccontato il suo dramma con un video sul proprio profilo Instagram. "Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto", sottolinea Vonn.
Vonn racconta il suo dramma: "Ho rischiato l'amputazione della gamba"
La campionessa americana ha ringraziato in particolare il dottor Tom Hackett, chirurgo ortopedico del Team Usa che ha eseguito una fasciotomia salvando la gamba della sciatrice alpina dal rischio amputazione: "L'ha aperta, l'ha lasciata respirare, e mi ha salvata. Lo stesso Hackett, rivela Vonn, aveva raggiunto Cortina solo perché la 41enne campionessa aveva deciso di gareggiare nonostante la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Se non l'avessi fatto, Tom non sarebbe stato lì e non sarebbe stato in grado di salvarmi la gamba".
Vonn: "Tempi di recupero? Vi dico che..."
"Finalmente sono uscita dall'ospedale. Dopo quasi due settimane sdraiata a letto, quasi completamente immobile, sto finalmente abbastanza bene per trasferirmi in un hotel. Non è ancora casa, ma è un passo enorme", spiega Lindsey che, durante la caduta - come se non bastasse - si è rotta anche la caviglia destra. "Quando si è verificato l'infortunio la situazione era piuttosto impegnativa, sotto molti aspetti, ma alla fine tutto è tornato sotto controllo. Ora mi concentrerò sulla riabilitazione e sul passaggio dalla sedia a rotelle alle stampelle, che avverrà tra qualche settimana. Tempi di recupero? Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano e poi deciderò se voglio togliere tutto il metallo o no, per poi tornare in sala operatoria e finalmente aggiustare il crociato anteriore".
Vonn, l'emozionante commento social di Cristiano Ronaldo
Diversi i follower che hanno reso omaggio alla campionessa Usa con un messaggio di vicinanza su Instagram. Tra i tanti però, spicca quello di Cristiano Ronaldo: "I campioni sono tali nel momento in cui vincono ma anche nel momento in cui rifiutano di arrendersi", sottolinea l'ex Juve e Real Madrid che poi ha aggiunto: "Lindsey, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti con te. Continua a combattere. Le leggende risorgono sempre".
Lindsey Vonn intravede la luce in fondo al tunnel. A oltre due settimane dalla clamorosa caduta nella discesa olimpica di Cortina che le ha provocato la frattura della tibia della gamba sinistra, la fuoriclasse statunitense, dimessa dall’ospedale americano in cui era stata trasferita da Treviso, dove è stata operata dopo l’incidente, ha raccontato il suo dramma con un video sul proprio profilo Instagram. "Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto", sottolinea Vonn.
Vonn racconta il suo dramma: "Ho rischiato l'amputazione della gamba"
La campionessa americana ha ringraziato in particolare il dottor Tom Hackett, chirurgo ortopedico del Team Usa che ha eseguito una fasciotomia salvando la gamba della sciatrice alpina dal rischio amputazione: "L'ha aperta, l'ha lasciata respirare, e mi ha salvata. Lo stesso Hackett, rivela Vonn, aveva raggiunto Cortina solo perché la 41enne campionessa aveva deciso di gareggiare nonostante la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: "Se non l'avessi fatto, Tom non sarebbe stato lì e non sarebbe stato in grado di salvarmi la gamba".