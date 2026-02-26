Flora Tabanelli torna al liceo, dopo il bronzo alle Olimpiadi c'è la maturità: l'ovazione dei compagni di scuola

Flora Tabanelli è tornata alla sua vita normale dopo un bronzo alle Olimpiadi . A 18 anni, la più giovane medagliata del team azzurro è tornata tra i banchi di scuola. Flora frequenta l’ultimo anno del liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa , indirizzo Design. Tra qualche mese affronterà gli esami di maturità. Tutti i suoi compagni di liceo l’hanno accolta in corridoio e le hanno dedicato una lunga ovazione da brividi. Lei è entrata timidamente tra due ali di folla con il suo solito sorriso spontaneo, mentre si metteva la medaglia al collo.

Jeans e felpa verde della Nike, Flora ha ringraziato tutti prima di riprendere la sua routine fatta di studi, allenamenti e anche tanta fisioterapia. Perché non va dimenticato che l’impresa nel freestyle Big Air l’ha compiuta con un grave infortunio al crociato subito solo 102 giorni prima e gestito senza intervento chirurgico, con la terapia conservativa. Certo quella medaglia la vita un po’ l’ha cambiata a Flora: sui social i follower sono arrivati a più di 33 mila e aumentano anche le richieste dagli sponsor. Lei però cerca di rimanere con i piedi per terra, grazie anche al fratello Miro, che ha partecipato alle Olimpiadi con lei, le dà tanti consigli e la supporta nella sua crescita. Il futuro è tutto da scrivere.