venerdì 6 marzo 2026
Bertò-Ioriatti beffati, ora il Giappone

Doppia sconfitta per l'Italia nel doppio misto del curling in carrozzina: serve una vittoria contro i nipponici per restare in corsa per le semifinali
Erika Primavera
1 min
Due sconfitte per l'Italia del doppio misto di curling in carrozzina. Dopo aver ceduto al mattino per 6-4 contro l'Estonia, ieri sera delusione dopo aver sognato l'impresa per Orietta Bertò e Paolo Ioriatti. La coppia italiana è stata battuta 8-7 per un errore all'ultima stone dell'extra end dalla Cina, che per due volte ha recuperato lo svantaggio.

Battere il Giappone per restare in gara

«Purtroppo abbiamo commesso alcuni errori abbastanza gravi - l'analisi degli azzurri, che restano fiduciosi - Ma la Cina è una squadra davvero forte e la temevamo, quindi siamo contenti per come siamo riusciti a tenerle testa e a metterla in difficoltà fino alla fine».

Oggi alle 9 Bertò e Ioriatti tornano sul ghiaccio nello stadio di Cortina per affrontare il Giappone, alla ricerca di una vittoria non facile per restare in corsa nel girone verso le semifinali.

