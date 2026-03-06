Paralimpiadi al via, Mattarella e Meloni in tribuna per la cerimonia inaugurale
VERONA - Un applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrato nel parterre dell'Arena di Verona per assistere alla cerimonia di apertura delle XIV Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo spettacolo si intitola "Life in Motion". Mattarella è seduto a fianco del presidente del Comitato Paralimpico internazionale, Andrew Parsons. Nell'anfiteatro è giunta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Mattarella e Meloni, applausi all'ingresso della delegazione azzurra
Applausi per l'Italia che ha ha chiuso la sfilata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. Ad applaudire anche il presidente Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima degli azzurri sono sfilati gli Stati Uniti, che ospiteranno le prossime olimpiadi e Paralimpiadi estive. Applausi anche alla delegazione ucraina.