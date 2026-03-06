Paralimpiadi al via, Mattarella e Meloni in tribuna per la cerimonia inaugurale

VERONA - Un applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , entrato nel parterre dell'Arena di Verona per assistere alla cerimonia di apertura delle XIV Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 . Lo spettacolo si intitola "Life in Motion". Mattarella è seduto a fianco del presidente del Comitato Paralimpico internazionale, Andrew Parsons . Nell'anfiteatro è giunta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni .

Mattarella e Meloni, applausi all'ingresso della delegazione azzurra

Applausi per l'Italia che ha ha chiuso la sfilata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. Ad applaudire anche il presidente Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima degli azzurri sono sfilati gli Stati Uniti, che ospiteranno le prossime olimpiadi e Paralimpiadi estive. Applausi anche alla delegazione ucraina.