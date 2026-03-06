Malagò e il bellissimo discorso alla Cerimonia di inaugurazione: "Dalle Paralimpiadi il messaggio di pace più significativo"

MILANO - "Nella stessa cornice storica dell'Arena di Verona, dove due settimane fa abbiamo celebrato lo straordinario successo dei nostri Giochi Olimpici, oggi inauguriamo con orgoglio i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026". Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi all'Arena di Verona. "Naturalmente, non possiamo ignorare che questi Giochi si svolgono in un mondo profondamente diviso, lacerato da guerre, dolore e sofferenza, in uno dei momenti di svolta più drammatici del nostro tempo - ha aggiunto Malagò -. Proprio per questo motivo, il messaggio di pace, inclusione e solidarietà al centro del movimento olimpico e paralimpico è più significativo e importante che mai".

Le parole del presidente dell'Ipc Andrew Parsons "Ai Paesi che sono conosciuti più per i nomi dei loro leader preferisco quelli conosciuti per i loro atleti". Lo ha detto Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc), nel discorso ufficiale alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, a Verona. "Quattro anni fa - ha ricordato - dissi di essere sconvolto per quello che stava succedendo nel mondo. Oggi la situazione non è cambiata. Ma lo sport offre un'altra prospettiva. Questi giochi offrono qualcosa di realmente diverso, dove le differenze non dividono ma sono punti di forza, le Nazioni sono vicine di casa e competono con correttezza - ha concluso - nel rispetto delle regole dello sport".

