sabato 7 marzo 2026
Mazzel da urlo, prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi© Getty Images for IPC

Mazzel da urlo, prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi

Primo podio olimpico per l'azzurra che conquista un grande secondo posto nella discesa ipovedenti AS2. Oro all'austriaca Aigner
1 min
CORTINA D'AMPEZZO - Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo. L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak. Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

