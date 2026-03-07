Milano Cortina, bronzo per Bertagnolli: nona medaglia per il campione paralimpico 

Milano Cortina, le parole di Bertagnolli dopo il bronzo

"Sono molto contento del bronzo di oggi. Io puntavo all'oro, però puntavano tutti all'oro, quindi oggi è andata così. Comunque è un bellissimo risultato, la mia nona medaglia in carriera alle Paralimpiadi. E siamo solo all'inizio, quindi non ci perdiamo d'animo, anzi ci siamo caricati ancora di più per affrontare al meglio le prossime e per portare a casa i metalli preziosi, quelli che contano davvero. Il nostro obiettivo era quello di far conoscere il più possibile il nostro sport, quello che facciamo, il coraggio e la grinta che ci mettiamo ogni giorno. Purtroppo in Italia lo sport paralimpico è ancora un po' dietro le quinte, ma secondo me, continuando così, faremo appassionare tanta gente o almeno lo spero. Le Paralimpiadi per noi sono l'evento degli eventi e quindi siamo tutti molto tesi, ma anche molto contenti, perché finalmente siamo in Italia e stiamo sentendo anche il tifo da parte di tutti, sicuramente ci dà una grande carica".