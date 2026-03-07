Milano Cortina, bronzo per Bertagnolli: nona medaglia per il campione paralimpico
Giacomo Bertagnolli continua a mettersi al collo delle medaglie. Il campione paralimpico, infatti, ha conquistato il bronzo nella discesa libera maschile ipovedenti AS3 a Cortina D'Ampezzo, seconda medaglia azzurra ai Giochi di Milano Cortina 2026. Bertagnolli, guidato da Andrea Ravelli, è sceso in 1'18"64, a 2"56 dal primo, l'austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl). Per Bertagnolli si tratta della nona medaglia paralimpica, che ha nel suo palmares quattro ori, tre argenti e un bronzo tra Pyeongchang e Pechino.
Milano Cortina, le parole di Bertagnolli dopo il bronzo
"Sono molto contento del bronzo di oggi. Io puntavo all'oro, però puntavano tutti all'oro, quindi oggi è andata così. Comunque è un bellissimo risultato, la mia nona medaglia in carriera alle Paralimpiadi. E siamo solo all'inizio, quindi non ci perdiamo d'animo, anzi ci siamo caricati ancora di più per affrontare al meglio le prossime e per portare a casa i metalli preziosi, quelli che contano davvero. Il nostro obiettivo era quello di far conoscere il più possibile il nostro sport, quello che facciamo, il coraggio e la grinta che ci mettiamo ogni giorno. Purtroppo in Italia lo sport paralimpico è ancora un po' dietro le quinte, ma secondo me, continuando così, faremo appassionare tanta gente o almeno lo spero. Le Paralimpiadi per noi sono l'evento degli eventi e quindi siamo tutti molto tesi, ma anche molto contenti, perché finalmente siamo in Italia e stiamo sentendo anche il tifo da parte di tutti, sicuramente ci dà una grande carica".