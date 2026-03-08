Milano Cortina, Perathoner trionfa nello snowboard: primo oro azzurro alle Paralimpiadi

Una gara perfetta

Il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026 è meritatissimo. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo, Perathoner, partito in corsia 2, ha disputato la gara perfetta, precedendo con distacco l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk.

È la terza medaglia per l'Italia, dopo quelle arrivate dallo sci con i podi di Chiara Mazzel e di Giacomo Bertagnolli.