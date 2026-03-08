Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano Cortina, Perathoner trionfa nello snowboard: primo oro azzurro alle Paralimpiadi

Terza medaglia per l'Italia a Milano Cortina dopo i podi conquistati da Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli
1 min
TagsParalimpiadiperathonersnowboard

CORTINA D'AMPEZZO - Eccola la prima medaglia d'oro delle Paralimpiadi per l'Italia, la vince Emanuel Perathoner, che domina la Gran Finale uomini di Snowboard  cross della classe SB-LL2.

Una gara perfetta

Il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026 è meritatissimo. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo, Perathoner, partito in corsia 2, ha disputato la gara perfetta, precedendo con distacco l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk.

È la terza medaglia per l'Italia, dopo quelle arrivate dallo sci con i podi di Chiara Mazzel e di Giacomo Bertagnolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Per Bertagnolli nona medagliaApertura Paralimpiadi: stessi biglietti che a chiusura Giochi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS