Milano Cortina, Perathoner trionfa nello snowboard: primo oro azzurro alle Paralimpiadi
CORTINA D'AMPEZZO - Eccola la prima medaglia d'oro delle Paralimpiadi per l'Italia, la vince Emanuel Perathoner, che domina la Gran Finale uomini di Snowboard cross della classe SB-LL2.
Una gara perfetta
Il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026 è meritatissimo. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo, Perathoner, partito in corsia 2, ha disputato la gara perfetta, precedendo con distacco l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk.
È la terza medaglia per l'Italia, dopo quelle arrivate dallo sci con i podi di Chiara Mazzel e di Giacomo Bertagnolli.