Mazzel, altra impresa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina: stavolta la medaglia è d'oro!

Mazzel d'oro nel SuperG vision impaired

La quasi trentenne Mazzel, trentina delle Fiamme Gialle, ha vinto la medaglia d'oro insieme alla guida Nicola Cotti Cottini chiudendo la gara con il tempo di 1:14.84. Argento all'austriaca Veronika Aigner e bronzo alla slovacca Alexandra Rexova, mentre è rimasta fuori dal podio l'altra azzurra Martina Vozza (quarta).

La gioia dell'azzurra e della sua guida

"Ho commesso qualche qualche errorino, ma ho fatto molte curve fatte bene, sono davvero soddisfatta - ha detto dopo il trionfo Mazzel ai microfoni di 'Rai Sport' -. Sono riuscita a recuperare subito, sono veramente in forma, quando faccio gli errori poi do sempre qualcosa in più". Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, guida dell'azzurra: "Chiara è stata bravissima, sono soddisfatto, dopo la discesa l'oro ci era sfuggito per poco, stamane aveva anche un po' di mal di testa ma ha stretto i denti, sono davvero molto contento".