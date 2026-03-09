Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Mazzel, altra impresa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina: stavolta la medaglia è d'oro!

Già argento in discesa, la sciatrice azzurra ha trionfato nel SuperG ipovedenti insieme alla guida Cotti Cottini: tutti i dettagli
2 min

CORTINA D'AMPEZZO - Dopo l'argento l'oro! Un'altra impresa alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per Chiara Mazzel, che dopo il secondo posto in discesa ha invece trionfato oggi (9 marzo) nel SuperG ipovedenti.

Mazzel d'oro nel SuperG vision impaired

La quasi trentenne Mazzel, trentina delle Fiamme Gialle, ha vinto la medaglia d'oro insieme alla guida Nicola Cotti Cottini chiudendo la gara con il tempo di 1:14.84. Argento all'austriaca Veronika Aigner e bronzo alla slovacca Alexandra Rexova, mentre è rimasta fuori dal podio l'altra azzurra Martina Vozza (quarta).

La gioia dell'azzurra e della sua guida

"Ho commesso qualche qualche errorino, ma ho fatto molte curve fatte bene, sono davvero soddisfatta - ha detto dopo il trionfo Mazzel ai microfoni di 'Rai Sport' -. Sono riuscita a recuperare subito, sono veramente in forma, quando faccio gli errori poi do sempre qualcosa in più". Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, guida dell'azzurra: "Chiara è stata bravissima, sono soddisfatto, dopo la discesa l'oro ci era sfuggito per poco, stamane aveva anche un po' di mal di testa ma ha stretto i denti, sono davvero molto contento".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali



