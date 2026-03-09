Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Milano-Cortina, argento per Bertagnolli nel Supergigante: decima medaglia per il campione paralimpico© Getty Images

Milano-Cortina, argento per Bertagnolli nel Supergigante: decima medaglia per il campione paralimpico

L'azzurro è stato precedeuto per soli sedici centesimi dall'austriaco Johannes Aigner
1 min

Decima medaglia paralimpica per Giacomo Bertagnolli. L'atleta azzurro ha conquistato l'argento nel supergigante categoria ipovedenti ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. La mesaglia d'oro è anadta all'austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) che ha chiuso con il tempo di 1'11"99. Bertagnolli, assieme alla guida Andrea Ravelli, è stato preceduto per 16 centesimi.

Bertagnolli, decima medaglia

Per il 29enne trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, si tratta della seconda medaglia in questa edizioni dei Giochi paralimpici, dopo il brozo ottenuto nella discesa libera: la decima in tutta la sua esperienza paralimpica. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

