Milano-Cortina, argento per Bertagnolli nel Supergigante: decima medaglia per il campione paralimpico

Decima medaglia paralimpica per Giacomo Bertagnolli. L'atleta azzurro ha conquistato l'argento nel supergigante categoria ipovedenti ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. La mesaglia d'oro è anadta all'austriaco Johannes Aigner (guida Nico Haberl) che ha chiuso con il tempo di 1'11"99. Bertagnolli, assieme alla guida Andrea Ravelli, è stato preceduto per 16 centesimi.