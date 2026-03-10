Chiara Mazzel argento nella combinata alle Paralimpiadi Milano Cortina: è la terza medaglia

L’impresa dell’azzurra Mazzel

L’azzurra si è arresa soltanto all’austriaca Veronika Aigner, che ha chiuso la gara davanti con un vantaggio di 3”06. Sul terzo gradino del podio è salita un’altra atleta austriaca, Elina Stary. Fuori dal podio invece l’altra italiana in gara, Martina Vozza, che ha concluso la prova al quinto posto, con un distacco di 8”76 dalla vincitrice.

Le parole di Mazzel e della guida Cotti Cottini

Al termine della gara, Chiara Mazzel ha espresso tutta la sua sorpresa e la sua soddisfazione ai microfoni di Rai Sport. "Questa medaglia è stata inaspettata, non ci credevo tanto, ma alla fine sono riuscita a conquistare anche questa. Le medaglie danno una spinta in più per affrontare le prossime gare", ha dichiarato l’atleta azzurra. Soddisfatto anche Nicola Cotti Cottini, guida della sciatrice, che ha sottolineato la determinazione mostrata in pista. "È riuscita a concentrarsi per 45 secondi nonostante il mal di testa, è stata brava in slalom, che è una specialità dove pecca un pochino di più, ma è stata davvero regolare", ha spiegato. Un risultato che conferma il grande momento di forma di Chiara Mazzel e che alimenta le speranze azzurre per le prossime gare delle Paralimpiadi.